La police italienne reçoit une Lamborghini Urus Performante

La collaboration fructueuse entre Automobili Lamborghini et la « Polizia di Stato » italienne, qui dure depuis vingt ans, se poursuit. Cette fois, le constructeur automobile de Sant’Agata Bolognese a livré un Urus Performante à la police routière italienne, qui entrera en service en 2024. La cérémonie a eu lieu à Rome le mardi 12 décembre 2023, sur la Piazza del Viminale, devant le siège du ministère de l’Intérieur. Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a remis les clés au ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, en présence du chef de la police, Vittorio Pisani.

La collaboration entre Automobili Lamborghini et la police nationale italienne a débuté en 2004, et l’Urus Performante est le sixième modèle à entrer dans la flotte de la police routière. Le Super SUV rejoint l’Huracán LP610-4 et sera utilisé pour des services spéciaux, notamment le transport médical urgent d’organes et de plasma.

« C’est avec grand plaisir que nous poursuivons notre coopération de vingt ans avec la police d’État italienne. Savoir que nos voitures sont utilisées pour des missions publiques et, surtout, pour des opérations cruciales visant à sauver des vies humaines, ne peut que me rendre fier, ainsi que toute l’entreprise. Ces initiatives, qui nous apportent une grande satisfaction, démontrent les liens étroits que nous entretenons avec l’Italie. », a commenté Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

L’Urus Performante a été aménagée par les techniciens de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, en commençant par l’extérieur, selon les spécifications de la police. La livrée a été conçue par Lamborghini Centro Stile et combine le bleu classique de la police d’État italienne et le blanc, avec des bandes tricolores sur les seuils et les ceintures de sécurité. Les logos de la police ont été appliqués sur les portières à l’aide d’un film réfléchissant, tandis qu’une barre lumineuse avec des LED bleues à 360° a été installée sur le toit, ainsi qu’une sirène.

Le cockpit a été personnalisé avec divers éléments indispensables au service de sécurité publique, notamment une boîte à armes blindée, un écran d’affichage des messages rabattable et un compartiment spécial dans le coffre pour ranger le matériel de service et un défibrillateur pour les premiers secours. Plus important encore, la Lamborghini Urus Performante est équipée d’un réfrigérateur portable pour le transport d’organes, comprenant un écran et un enregistreur de données pour la surveillance continue de la température interne.

L’Urus Performante est équipée d’un moteur V8 biturbo développant une puissance de 666 ch et un couple de 850 Nm à des régimes allant de 2 300 à 4 500 tr/min, garantissant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 306 km/h. Ces performances, associées à une dynamique de conduite hors pair, ont permis d’établir le meilleur temps pour un SUV de série sur la célèbre course de côte de Pikes Peak en 2022 (temps de 10 minutes 32,064 secondes).

Photos – Vidéo : Lamborghini