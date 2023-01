Les futurs modèles Audi RS n’auront pas de 4 cylindres mais seront hybrides

Avant l’électrification complète de sa gamme, Audi continue à « améliorer » ses moteurs thermiques pour notamment équiper ses modèles sportifs RS. Alors que Mercedes-Benz via sa branche sportive AMG a dévoilé sa dernière C63 animée par un moteur 4 cylindres turbocompressé et hybride développant 680 ch, Audi Sport ne souhaite pas prendre la même voie. Les futurs modèles ultra sportifs de la marque aux quatre anneaux garderont des moteurs V6 et V8 voire 5 cylindres tout en étant hybrides voire électriques.

La disparition programmée des moteurs à combustion chamboule la philosophie des modèles sportifs que nous connaissions jusqu’à présent. Il faudra malheureusement s’habituer à des motorisations électriques et avant cela hybrides. Même Bugatti et Lamborghini doivent s’y mettre afin de pouvoir homologuer leurs bolides.

Le moteur à combustion n’est pas encore mort et Audi souhaite lui donner encore un peu de temps en plus en faisant appel à des carburants plus durables et à l’hybridation permettant de se conformer à la nouvelle norme sévère Euro 7.

Constantin Dressler, responsable du marketing produit chez Audi Sport, a déclaré lors d’un événement médiatique en Espagne en octobre 2022 : « Bien sûr, nous allons également électrifier nos voitures. Mais nous ne ferons pas de quatre cylindres. »

Constantin Dressler a fait référence à la nouvelle Mercedes-AMG C63 S E Performance, une voiture qui produit une puissance stupéfiante de 680 chevaux et 1 020 Nm de couple à partir d’un minuscule moteur 4 cylindres en ligne de 2,0 litres associé à un turbocompresseur électrique et d’un moteur électrique à deux vitesses monté sur l’essieu arrière de la voiture.

Les Audi RS 4 et RS 5 dans la même catégorie sont motorisées par un V6 biturbo de 2,9 litres développant 450 ch et 600 Nm de couple. Pour concurrencer le modèle de la marque à l’étoile, Audi devra avoir recours à l’électrification et ce n’est pas pour tout de suite. En effet, les nouvelles Audi A4 et A5 ne seront pas disponibles avant 2024.

Les plus petites Audi RS, à savoir les RS 3, RS Q3 et TT RS, font appel au moteur 5 cylindres de 400 ch. Les plus gros modèles (RS 6, RS 7 et RS Q8) sont animées par un V8 turbo de 600 ch et pourraient embarqués un V6 biturbo hybride.

Seule l’Audi RS e-tron GT est entièrement électrique et a ouvert une nouvelle voie pour Audi Sport.

Photos : 4Legend.com