CUPRA lance 2 éditions limitées exclusives de la Formentor VZ5

CUPRA présente deux éditions limitées exclusives de la CUPRA Formentor VZ5, où le caractère progressiste du SUV crossover haute performance reçoit une nouvelle tournure avec des couleurs et des détails de conception distincts : Century & Enceladus.



Seulement 222 unités de chaque édition limitée seront produites, un clin d’œil à l’anniversaire de CUPRA (22/02/2018), un véhicule défini par son nom – VZ signifie Veloz en espagnol, ce qui signifie rapide, et 5 – pour le moteur 5 cylindres emblématique d’origine Audi – la signature parfaite pour la version la plus puissante de la CUPRA Formentor.

« La CUPRA Formentor VZ5 est l’expression maximale des performances de combustion et l’incarnation de la volonté de la marque d’inspirer la nouvelle génération d’amateurs de voitures. Les éditions limitées rendent hommage à la VZ5 en revisitant l’esthétique sportive du véhicule et en améliorant son design à l’intérieur comme à l’extérieur. », a déclaré Sven Schuwirth, vice-président exécutif chargé des ventes et du marketing de CUPRA.

Les deux modèles entièrement équipés de l’édition limitée se distinguent par leurs nouvelles couleurs extérieures. L’un est fini en Bronze Century Bronze mate et l’autre en gris Enceladus Grey mate. Les deux véhicules enrichissent le design audacieux de la CUPRA Formentor VZ5, qui a repoussé les limites de l’esthétique.

L’édition limitée Bronze Century comprend une série d’ajouts uniques à l’extérieur et à l’intérieur. Depuis les coques de rétroviseurs et les sorties d’échappement en fibre de carbone cuivrée jusqu’aux jantes en alliage cuivré de 20 pouces (il existe également une option noire), en passant par le lettrage CUPRA en chrome foncé et les logos cuivrés à l’intérieur et à l’extérieur. L’intérieur comprend des sièges CUPBucket noirs et un tableau de bord noir surpiqué, perpétuant ainsi l’impression de sportivité.

De même, la CUPRA Formentor VZ5 en édition limitée gris Encelade reçoit des lettres et logos CUPRA en chrome foncé et des éléments décoratifs à l’intérieur, des coques de rétroviseurs et des sorties d’échappement noirs en fibre de carbone, ainsi que des jantes noires de 20 pouces (avec une option cuivre disponible). À l’intérieur, cette édition bénéficie également de sièges CUPBucket noirs et d’un tableau de bord à surpiqûres noires.

Les deux véhicules comportent des numéros gravés au laser dans les moulures du panneau de porte, de sorte que les propriétaires peuvent immédiatement constater l’exclusivité de leur véhicule en édition limitée.

La CUPRA Formentor VZ5 est équipée de l’emblématique moteur TSI 5 cylindres de 2,5 litres, qui délivre une puissance de 390 ch (287 kW) et un couple de 480 Nm. Ce moteur, associé à la boîte de vitesses DSG à double embrayage et à une sonorité caractéristique, fait de la CUPRA Formentor VZ5 un véhicule sans équivalent.

Les éditions limitées de la CUPRA Formentor VZ5 sont l’apogée de la marque, un hommage et l’incarnation de la performance. Limitées à 222 unités pour chaque édition limitée numérotée, elles deviendront l’une des versions les plus exclusives de la gamme de véhicules. Ces modèles sont vendus que dans certains pays.

Photos : CUPRA