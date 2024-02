CUPRA Born VZ – La version sportive de la compacte électrique

CUPRA fait évoluer sa gamme de son premier modèle 100% électrique via la Born VZ, une nouvelle version plus puissante établissant de nouveaux standards dans sa catégorie.

Abréviation de Veloz en espagnol, VZ signifie rapide ce qui fait référence tout simplement au dernier véhicule de la marque. La CUPRA Born VZ délivre une puissance de 325 ch et un couple de 545 Nm, qui sont directement transmis à la route grâce à une suspension aux réglages optimisés, à une direction plus précise et un freinage accru. La combinaison de ces éléments lui confèrent les meilleures performances de la gamme CUPRA Born et font d’elle, l’une des voitures les plus abouties et les plus efficaces de son segment.

« Lorsque nous avons lancé le modèle en 2021, la CUPRA Born a marqué une étape importante pour la marque en devenant notre tout premier véhicule 100% électrique. Et les résultats ne se sont pas faits attendre avec 45 300 unités vendues l’année dernière, soit une augmentation de 44,4% par rapport à l’année précédente. Avec la CUPRA Born VZ, nous emmènerons ce modèle dans une nouvelle dimension, pour prouver une fois de plus que l’électrification et la performance sont en parfaite adéquation. », a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA.

La CUPRA Born VZ reprend la technologie avancée du groupe motopropulseur de la CUPRA Born tout en augmentant sa puissance : le système 100% électrique développe désormais 325 ch, soit une augmentation de 40% par rapport à la version actuelle. Le couple atteint également un niveau stupéfiant de 545 Nm, soit 75% de plus que la version la plus puissante de la CUPRA Born aujourd’hui. Cela se traduit concrètement par un 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes pour la CUPRA Born VZ, soit une seconde de moins que la version 230 ch. De plus, la vitesse maximale a elle aussi été augmentée et est désormais limitée à 200 km/h, soit 40 km/h de plus que les versions disponibles au catalogue actuellement.

La CUPRA Born VZ profite également de plusieurs améliorations au niveau de son châssis afin de garantir un comportement dynamique à la hauteur de ses performances. Une nouvelle suspension DCC Sport, une direction plus précise et une pédale de frein plus incisive pour un freinage arrière renforcé. Tous ces éléments confèrent un meilleur comportement à la CUPRA Born VZ.

À l’arrière, la CUPRA Born VZ est équipée de nouveaux amortisseurs et de nouveaux ressorts. Associés à des réglages optimisés des amortissements avant ainsi qu’à de nouvelles barres antiroulis, ils permettent à la suspension DCC Sport d’offrir un meilleur contrôle en conduite dynamique, mais aussi de renforcer le confort en absorbant les imperfections de la route.

La direction de la CUPRA Born VZ a été améliorée grâce à de nouveaux équipements et logiciels pour encore plus de sportivité.

Les améliorations apportées au système de freinage garantissent de meilleures sensations. Plus tranchante et plus robuste, la pédale de frein de la VZ est également retravaillée par rapport aux versions 230 ch de la CUPRA Born.

Pour autant, le gain de performances ne se fait pas aux dépens de l’efficience. En effet, la CUPRA Born VZ est capable de parcourir jusqu’à 570 km sur une seule charge. La batterie a elle aussi été améliorée et offre désormais une capacité nette de 79 kWh (+2 kWh). La technologie embarquée est toujours aussi efficace : la batterie peut être chargée à domicile à l’aide d’une wallbox en courant alternatif de 11 kW, ou sur une borne de recharge rapide en courant continu de 170 kW. Dans ce cas, 30 minutes suffiront pour passer de 10 à 80% de batterie.

Le design extérieur de la CUPRA Born VZ n’est pas laissé de côté puisqu’elle marque l’arrivée de deux nouveaux coloris. La couleur spéciale Vert Esterel est exclusive à la CUPRA Born VZ et la peinture Noir Minuit s’ajoute au catalogue pour l’ensemble des versions.

Le style vient à la rencontre de la performance avec l’arrivée de deux nouvelles jantes en alliage de 20 pouces. Celles-ci sont dotées de différentes technologies à l’instar des inserts 3D en cuivre ou de la technologie forgée, qui viennent souligner son caractère sportif. Plus larges, les pneumatiques performance facilitent la transmission de la puissance et du couple aux roues arrière de la CUPRA Born VZ. La voiture est également équipée de roues plus larges (8Jx20) en lieu et place de celles des versions actuelles de la CUPRA Born (7,5Jx19 et 7,5Jx20).

Le logo VZ en chrome foncé sur le hayon du véhicule et le lettrage CUPRA en chrome foncé également représentent la touche finale sur la nouvelle version du véhicule 100% électrique de la marque.

Le design émotionnel de la CUPRA Born VZ se poursuit dans l’habitacle. Les sièges CUP Bucket de série qui équipent également la CUPRA Formentor VZ5 et la CUPRA Leon VZ CUP, sont exclusivement disponibles dans cette version de la CUPRA Born. Ils offrent une sensation d’assise plus basse de sorte à offrir une position de conduite plus ergonomique et plus sportive. De plus, les sièges CUP Bucket de la CUPRA Born VZ sont fabriqués à partir de textile SEAQUAL YARN recyclé et de DINAMICA qui contient 73% de polyester recyclé.

Grâce aux améliorations apportées au châssis, la CUPRA Born VZ peut garantir le confort des cinq occupants, qui dans le même temps profiteront pleinement du toit panoramique.

La CUPRA Born VZ est également dotée de palettes au volant pour gérer le freinage régénératif. Celles-ci permettent de choisir l’un des trois niveaux différents de récupération d’énergie. En relâchant la pédale d’accélérateur, le moteur agit comme un générateur qui renvoie de l’énergie à la batterie. Cette technologie a l’avantage de réinjecter de l’énergie dans le groupe motopropulseur mais aussi de réduire l’usure des freins.

Le conducteur peut utiliser les palettes au volant pour bénéficier d’un meilleur contrôle des caractéristiques du freinage régénératif, et ainsi l’adapter à son style de conduite en passant d’un niveau à l’autre en mode « D ». Il suffit simplement d’utiliser les palettes pour sélectionner l’intensité du freinage régénératif dont vous avez besoin.

La CUPRA Born VZ bénéficie d’un nouveau système d’infodivertissement avec un écran de 12,9 pouces (+0,9 pouce par rapport à la CUPRA Born actuelle). Ce dernier inclut une nouvelle barre tactile rétro-éclairée, qui permet de régler directement la climatisation et le volume.

Une autre nouveauté sur la CUPRA Born VZ est le tout nouveau système audio haut de gamme en option, qui a été développé en collaboration avec le spécialiste Sennheiser. Doté de 10 haut-parleurs, celui-ci délivre une puissance de 425 watts pour plonger le conducteur et les passagers dans une expérience sonore unique tout en arborant des finitions de haute qualité. De plus, ce système est équipé de la technologie AMBEO Concerto de Sennheiser qui diffuse de manière optimale la musique à travers l’habitacle.

L’habitacle est équipé de série de la technologie Smart Light. Attention toutefois, il ne s’agit pas d’un simple éclairage d’ambiance, mais bien d’une nouvelle dimension dans la communication homme-machine.

Des LED horizontales enveloppent toute la largeur du tableau de bord pour fournir des avertissements et des indications lumineuses au conducteur et aux autres occupants. Ces informations comprennent notamment l’état de la charge, les systèmes d’aide à la conduite embarqués (Front Assist, ACC et l’avertisseur d’angle-mort), les fonctions d’infodivertissement (commande vocale, appel téléphonique, système de navigation), l’aide au stationnement intelligent ainsi que le verrouillage et le déverrouillage ou l’entrée et la sortie du véhicule. Ces signaux visuels ajoutent un niveau de conscience supplémentaire, de sorte à rendre la CUPRA Born VZ plus sûre et plus intelligente.

L’engagement de la marque en faveur de la sécurité et de l’amélioration de la vie à bord est identifiable dès les premiers mètres au volant de cette CUPRA Born VZ. Tous les systèmes d’aides à la conduite sont pensés pour aider le conducteur dans n’importe quelle situation.

Le Travel Assist dernière génération combine le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec le Lane Assist (qui maintient le véhicule au centre de la voie) pour améliorer l’expérience de conduite de la CUPRA Born VZ. De plus, grâce aux informations issues du cloud, cette nouvelle version bénéficie aussi d’améliorations sur des routes mal balisées. En outre, elle s’accompagne de la fonction d’aide au changement de voie lorsque vous conduisez sur autoroute.

Le stationnement est désormais incroyablement facile : la nouvelle fonction Remote Park Assist autorise le conducteur à terminer les manœuvres à l’aide de son smartphone. De la même façon, le système Trained Parking Assist permet au véhicule d’apprendre à se garer dans des endroits habituels en enregistrant les caractéristiques et la trajectoire du véhicule sur une carte. Enfin, la fonction Top View Camera offre au conducteur une vue à 360° du véhicule et de son environnement pour faciliter les créneaux au quotidien.

L’ensemble des technologies de sécurité et de confort comprend notamment le Side Assist pour une protection renforcée face aux véhicules se trouvant dans l’angle mort ou qui approchent rapidement, le Light Assist pour contrôler automatiquement le fonctionnement des phares, le système de reconnaissance des panneaux de signalisation, et l’Exit Warning qui signale la présence d’obstacles au moment de sortir du véhicule lorsqu’il est garé.

Enfin, CUPRA est déterminée à trouver un équilibre entre les besoins de mobilité et la responsabilité vis-à-vis de l’environnement. C’est pourquoi la CUPRA Born a été le premier modèle à être livré avec un concept de CO2 net neutre. Pour ce faire, de l’énergie provenant de sources renouvelables est utilisée dans la chaîne d’approvisionnement, tandis que les émissions restantes sont compensées par des investissements environnementaux et des projets certifiés selon les normes les plus élevées. Naturellement, cette approche se poursuit avec la CUPRA Born VZ.

La CUPRA Born VZ sera lancée au troisième trimestre 2024 et sera disponible à la commande à partir du mois de juin en France.

Photos : CUPRA