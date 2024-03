Audi accélère les préparatifs pour réussir son entrée en Formule 1

Sous la direction de Gernot Döllner, PDG d’Audi, la marque aux quatre anneaux a clarifié les priorités de l’entreprise pour son avenir. L’accent est mis sur les produits et la technologie, ainsi que sur le renforcement du positionnement de la marque Audi sur la scène internationale. Dans ce contexte, les membres des Conseils de surveillance d’AUDI AG et de Volkswagen AG ont décidé de renforcer leur engagement en Formule 1 et d’accélérer les préparatifs pour le début de la saison 2026. Audi prévoit de prendre une participation de 100 % dans le groupe Sauber. Oliver Hoffmann est appelé à être Responsable de l’ensemble du programme de Formule 1 d’Audi comme représentant général. En tant que PDG d’Audi F1 Team, Andreas Seidl sera responsable de la mise en œuvre du projet F1 ainsi que de la gestion de l’équipe Audi F1.

Oliver Hoffmann, qui dirige actuellement la division du développement technique, sera nommé Représentant général par le Conseil d’administration et sera donc responsable de la mise en œuvre de l’engagement d’AUDI AG en Formule 1 et de son entrée au plus haut niveau du sport automobile. Le poste nouvellement créé réunira les trois piliers du programme de Formule 1 : la participation dans la célèbre équipe de course suisse, le développement de l’unité de puissance par Audi Formula Racing GmbH sur le site de Neuburg, ainsi que la direction stratégique et l’activation du programme par AUDI AG. Outre le lancement réussi du programme de Formule 1, ce regroupement vise également à renforcer la marque Audi sur la scène internationale et à assurer une collaboration étroite entre le sport automobile et la production de véhicules de série.

Dans ce contexte, Audi prévoit de reprendre 100% de Sauber Holding AG. Un accord correspondant a été conclu avec l’actionnaire majoritaire actuel, Islero Investments AG, qui soutient pleinement ce changement. Outre la présidence du comité des actionnaires d’Audi Formula Racing GmbH, Oliver Hoffmann deviendra Président du Conseil d’administration de toutes les sociétés Sauber.

Dans le même temps, Oliver Hoffmann quitte son poste de membre du Conseil d’administration d’AUDI AG. Gernot Döllner, PDG d’Audi, prendra la tête de la division du Développement technique en plus de ses responsabilités actuelles. Il poursuivra la transformation en cours. Outre la réduction des délais de développement, l’accent est mis sur des structures plus efficaces et des domaines de responsabilité plus clairs afin de rendre opérationnelle la priorisation des produits et des technologies telle qu’elle est prévue par l’agenda Audi.

En préparation de son entrée dans le championnat du monde de Formule 1 de la FIA en 2026, Audi remplit un autre rôle clé. En tant que PDG d’Audi F1 Team, Andreas Seidl sera en charge de la mise en œuvre du projet Audi F1 ainsi que de l’équipe Audi F1. Il sera également le visage de la future équipe Audi de Formule 1.

Manfred Döss, Président du Conseil de surveillance d’AUDI AG : « L’entrée en Formule 1 n’est pas seulement l’apogée de l’histoire très réussie d’Audi dans le sport automobile, mais représente un défi sportif aussi important qu’un engagement financier. Grâce au regroupement des responsabilités d’Oliver Hoffmann et au rachat complet du groupe Sauber, nous accélérons nos préparatifs pour la saison 2026. »

Jörg Schlagbauer, Vice-président du Conseil de surveillance et Président du Comité général d’entreprise d’AUDI AG : « Audi doit rester technologiquement flexible, capable d’agir et à l’épreuve du temps. À cette fin, nous avons besoin d’un cap clair. « Vorsprung durch Technik » (l’avance par la technologie) doit être notre aspiration. La direction en a fait sa priorité absolue. Je me réjouis donc de collaborer encore plus étroitement avec Gernot Döllner. Tous les employés d’Audi remercient Oliver Hoffmann pour son travail. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à la marque aux quatre anneaux, beaucoup de succès dans la catégorie reine du sport automobile ».

Gernot Döllner, Président du Conseil d’administration d’AUDI AG : « Je remercie Oliver Hoffmann pour son dévouement sans faille en tant que Membre du Conseil d’administration pour le développement technique. Ces dernières années, Oliver a contribué de manière significative à la définition de l’ADN des produits Audi, que nous commercialisons maintenant étape par étape avec le lancement de l’Audi Q6 e-tron. En particulier, les modèles à grand volume basés sur les plateformes PPE et PPC, qui sont importants pour nous, portent sa signature ».

La solide expérience d’Hoffmann dans le domaine du sport automobile fait de lui l’homme qu’il faut au moment où il faut. En tant que Membre du Conseil d’administration pour le développement technique et en tant que Responsable d’Audi Sport, il a pu remporter de grands succès en sport automobile pour la marque aux quatre anneaux. Il a notamment remporté des victoires et des championnats internationaux dans les courses de voitures clients, dans le championnat du monde DTM et dans le championnat du monde tout électrique de Formule E. Il a également participé à l’élaboration de la stratégie de l’entreprise. Récemment, Audi a été le premier constructeur à remporter le célèbre Rallye Dakar avec un groupe motopropulseur électrifié innovant. Les préparatifs en vue de l’entrée en Formule 1 en 2026 battent leur plein.

Oliver Hoffmann : « Je tiens à remercier toute l’équipe du développement technique pour les excellentes performances réalisées ces dernières années, et je suis fier des produits exceptionnels résultant de notre travail intensif que nous présenterons sur la route dans les mois à venir. Le sport automobile, en particulier la Formule 1, est ma grande passion. Je suis convaincu qu’en regroupant les responsabilités et en reprenant 100 % du groupe Sauber, nous accélérerons encore davantage nos préparatifs pour le lancement en 2026. Je suis heureux que nous ayons pu nous assurer les services d’Andreas Seidl en tant que PDG d’Audi F1 Team. Il est exactement l’homme qu’il faut pour notre plan ambitieux. Grâce à sa vaste expérience acquise à des postes de direction chez le constructeur et au sein de l’équipe de Formule 1, il apportera une contribution significative au projet de Formule 1 d’Audi. »

Né à Passau, en Allemagne, Andreas Seidl a commencé sa carrière dans le sport automobile au sein du programme de Formule 1 de BMW, où il y a également occupé le poste de Directeur des opérations de course. En tant que Directeur d’équipe, Seidl a célébré plusieurs championnats du monde et trois victoires au classement général des prestigieuses 24 Heures du Mans. De 2019 à 2022, Seidl a été Directeur de l’équipe de Formule 1 McLaren, avant de prendre la direction du Groupe Sauber en 2023.

Andreas Seidl : « Je remercie Gernot Döllner et Oliver Hoffmann pour leur confiance et je me réjouis de mener Audi en Formule 1 avec une équipe très motivée en tant que PDG d’Audi F1 Team. Nous avons une feuille de route claire sur la façon dont nous voulons devenir compétitifs à Hinwil et à Neuburg. Nous avons des objectifs ambitieux. Leur réalisation est en cours et sera davantage accélérée par le rachat complet de Sauber par AUDI AG. »

