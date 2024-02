Audi RS 6 Avant GT – Une édition spéciale ultime de 630 ch et 850 Nm

La Nouvelle Audi RS 6 Avant GT est le summum de la gamme A6. L’édition spéciale regorge de détails exclusifs pour l’extérieur et l’intérieur. Un impressionnant becquet de toit, un diffuseur redéfini et des roues de 22 pouces au design distinctif soulignent sa position de leader dans la gamme A6. L’intérieur comprend des sièges baquets de haute qualité, une nouvelle combinaison de couleurs et une numérotation individuelle sur la console centrale en guise d’accents exclusifs. Une suspension hélicoïdale légère et réglable exclusive à l’Audi RS 6 Avant GT et un différentiel sport quattro retravaillé sur l’essieu arrière améliorent l’expérience de conduite. Le moteur V8 bi-turbo développe une puissance de 630 ch et un couple de 850 Nm entre 2 300 et 4 500 tr/min. Les livraisons de l’Audi RS 6 Avant GT débuteront au deuxième trimestre 2024.

L’idée de l’Audi RS 6 Avant GT remonte au projet d’apprentis, l’Audi RS 6 GTO, concept réalisé en 2020. Douze apprentis apprenant à travailler en tant que mécaniciens en carrosserie et construction de véhicules, mécaniciens automobiles, peintres automobiles et mécaniciens d’outillage ont travaillé sur le projet pendant six mois avec le soutien d’Audi Design. Ils se sont principalement inspirés de la légendaire voiture de course Audi 90 quattro IMSA GTO de 1989. Le résultat montre l’éventail des façons dont les jeunes talents peuvent contribuer à l’entreprise, même pendant leur apprentissage.

Une apparence inégalée

La Nouvelle Audi RS 6 Avant GT se distingue des autres modèles de la famille A6, l’Audi RS 6 Avant et la version Audi RS 6 Avant performance, grâce à son apparence encore plus impressionnante basée sur le concept RS 6 GTO. L’avant saisissant s’inspire clairement du concept RS 6 GTO. La calandre Singleframe et les prises d’air sont entièrement recouvertes d’un noir brillant, ce qui donne l’impression que la voiture est encore plus basse et plus large.

Des lames verticales dans le bouclier avant, une nouvelle calandre d’admission et un puissant séparateur avant intégré au pare-chocs rehaussent l’apparence affûtée. Pour la première fois, Audi Sport GmbH utilise non seulement un capot entièrement redessiné, mais le fabrique également en fibre de carbone. La finition unique en son genre du capot redessiné, en carbone, apparait comme un véritable accroche-regard. Les sorties d’air intégrées derrière les grandes roues de 22 pouces réduisent la pression d’air dans le passage de roue et améliorent le refroidissement des freins. À l’instar du capot, les ailes abritant les grandes roues sont pour la première fois entièrement en fibre de carbone – un point fort sur le véhicule lui-même ainsi que pour la production Audi.

Le profil latéral est défini par des inserts dans les jupes latérales, des coques de rétroviseurs extérieurs en carbone brillant et des jantes de 22 pouces au design à 6 branches conçues exclusivement pour l’Audi RS 6 Avant GT. À l’arrière, l’édition spéciale impressionne par le lettrage noir « RS 6 GT », un hayon spécialement adapté au design avec un bord de chargement visuellement abaissé, un diffuseur fonctionnel au centre vertical qui fait paraître la voiture encore plus large et un double aileron distinctif inspiré du sport automobile. Ce dernier a été repris presque à l’échelle 1 :1 du concept-car des apprentis. Pour la première fois dans l’histoire de l’Audi RS 6 Avant, les barres de toit ont été supprimés pour une silhouette encore plus plate et plus sportive.

Pour l’Audi RS 6 Avant GT, les clients ont la possibilité de choisir des stickages exclusifs en deux couleurs. Le premier, associé à une finition blanc Arkona, combine les couleurs traditionnelles de l’Audi Sport : noir, gris et rouge. Les badges du modèle à l’avant et à l’arrière sont également disponibles dans ces couleurs. Si cette combinaison de couleurs est choisie, les jantes au design distinctif sont exclusivement disponibles en blanc brillant. Alternativement, les stickages dans les tons noir et gris sont disponibles avec les coloris extérieurs gris Nardo ou noir Mythos. Pour l’assortir, Audi Sport GmbH propose des jantes en noir brillant ou en noir mat. Les quatre anneaux disposés sur la calandre Singleframe et sur le hayon ainsi que le lettrage du modèle sont noirs de série. Les finitions suivantes sont disponibles pour l’extérieur : Blanc Arkona, Gris Nardo, Gris Chronos Métallisé, Brun Madère Métallisé et Noir Mythos Métallisé.

L’Audi RS 6 Avant GT sort de la chaîne de production dotée du pack design RS plus de série. L’intérieur noir est rehaussé par de nombreux accents de combinaisons de couleurs exclusive rouge et cuivre, par exemple les surpiqûres sur le volant, les côtés de la console centrale, l’accoudoir central et les accoudoirs de porte et les tapis de sol avec l’inscription « RS 6 GT ». Les nouveaux sièges baquets RS en cuir et Dinamica et l’inscription « RS 6 GT » juste en dessous des appuie-tête arborent également cette palette de couleurs. Les surpiqûres en nid d’abeille au centre de l’assise scintillent en rouge express, tandis que celles de la couture extérieure de l’assise baquet sont finies en cuivre.

Les accoudoirs, le tableau de bord, la console centrale, y compris ses côtés et les longerons de portes sont recouverts de microfibre noire Dinamica, tandis que les incrustations décoratives sont recouvertes de microfibre Dinamica noir foncé. Les incrustations décoratives sont également disponibles en option en fibre de carbone à pores ouverts. Les ceintures de sécurité attirent l’attention par leur couleur rouge cramoisi. Pour finir, la console centrale arbore le numéro de série de la voiture en série limitée à 660 exemplaires.

Des performances de niveau supérieur

La nouvelle Audi RS 6 Avant GT développe une puissance de 630 ch et un couple maximal de 850 Nm. Il s’agit d’une augmentation de 30 ch (22 kW) et de 50 Nm par rapport au modèle de base RS 6 Avant. Le fer de lance de la série passe de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, soit 0,3 seconde de moins que l’Audi RS 6 Avant. L’Audi RS 6 Avant GT accélère de 0 à 200 km/h en seulement 10,5 secondes, soit 1,5 seconde de moins que l’Audi RS 6 Avant. La vitesse de pointe standard est de 305 km/h, l’accélération négative est gérée par le système de freinage en céramique RS de série.

La puissance du V8 4.0 TFSI est appliquée à la transmission intégrale permanente quattro au travers de la boîte de vitesses Tiptronic de série à huit rapports avec des temps de passage optimisés. À l’instar de l’Audi RS 6 Avant performance, l’Audi RS 6 Avant GT utilise la dernière version du différentiel central autobloquant. Particulièrement léger et compact, il répartit la puissance du moteur sur les essieux avant et arrière sur un rapport de 40 : 60. En cas de patinage, un couple moteur plus important est automatiquement appliqué à l’essieu qui possède une meilleure traction – jusqu’à 70 % peuvent se diriger vers l’essieu avant et jusqu’à 85% vers l’essieu arrière. Le différentiel central retravaillé améliore la dynamique de conduite, assure des virages nettement plus précis et réduit le sous-virage.

Pour distinguer davantage l’édition spéciale des autres modèles RS, le différentiel sport quattro sur l’essieu arrière a été spécialement réglé pour l’Audi RS 6 Avant GT. Les nouveaux paramètres mettent l’accent sur une plus grande agilité et un plus grand biais arrière en conduite « dynamique». Les clients bénéficient d’une tenue de route sportive, neutre et d’une grande précision. Pour la première fois, et uniquement pour l’Audi RS 6 Avant GT, une suspension à ressorts hélicoïdaux réglables est de série. Elle permet d’abaisser la hauteur de caisse de dix millimètres par rapport à l’Audi RS 6 Avant et offre une combinaison parfaite entre dynamisme et confort. Une raideur de ressort plus élevée, des amortisseurs à triple réglage et des barres stabilisatrices plus rigides (30 % plus rigides à l’avant et 80 % à l’arrière) assurent moins de roulis, ce qui augmente encore une fois considérablement le facteur plaisir. Les outils nécessaires et les instructions pour effectuer des réglages individuels sont également disponibles à bord. Les clients peuvent également commander la suspension sport RS plus avec Dynamic Ride Control (DRC) ou la suspension pneumatique adaptative RS.

Les nouveaux pneus haute performance Continental « Sport Contact 7 » 285/30 R22 assurent l’adhérence nécessaire à une conduite dynamique. Les pneus offrent une meilleure tenue de route dans des conditions sèches et humides et réduisent le sous-virage lors de virages à grande vitesse, ce qui permet une maniabilité globale plus précise sur toute la plage de vitesse. De plus, la distance de freinage est jusqu’à deux mètres plus courte avec les nouveaux pneus lors du freinage de 100 à 0 km/h.

Fabrication de la plus haute qualité

Contrairement à l’Audi RS 6 Avant classique, la Nouvelle Audi RS 6 Avant GT n’est pas entièrement assemblée sur la chaîne de production de Neckarsulm. Après les travaux de carrosserie et l’atelier de peinture, les 660 modèles sont livrés à Böllinger Höfe, dans l’usine où l’Audi R8 et l’Audi e-tron GT sont construites en petite série.

Située à proximité du site de production d’Audi à Neckarsulm, cette installation très flexible est unique au sein du groupe et offre ainsi les meilleures conditions pour y terminer l’Audi RS 6 Avant GT. L’assemblage final est effectué par sept employés expérimentés sur trois postes de montage spécialement aménagés pour cette édition spéciale exclusive. Chaque véhicule y passe une journée entière. Tous les équipements spécifiques à l’Audi RS 6 Avant GT sont montés à la main sur chacun des 660 modèles RS 6 Avant GT produits dans le monde. Cela inclut le capot, les ailes, les bas de caisse, le double aileron, les tabliers avant et arrière et la suspension à ressorts hélicoïdaux réglables.

Photos : Audi