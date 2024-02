Rétromobile 2024 – Schuppan-Porsche 962CR de 1992 : la dernière produite

Une licorne automobile a fait sensation au salon Rétromobile 2024 : la dernière Schuppan 962CR produite sur les 6 voitures de séries existantes, ne totalisant que 500 miles (805 km) au compteur.



La Schuppan 962 CR est une voiture de course homologuée pour la route, basée sur la Porsche 962 qui a notamment remporté les 24 Heures du Mans. Cette voiture est l’œuvre du pilote de course australien Vern Schuppan qui a piloté des Porsche 962C et a même remporté les 24 Heures du Mans 1983 avec une Porsche 956, très proche de la 962 Groupe C.

La voiture de course ne pouvant pas être homologuée pour un usage routier, Vern Schuppan a développé une supercar adaptée à la route sur la base de la Porsche 962.

Après de nombreux investissements et efforts, un prototype a vu le jour avant de lancer la production dans le début des années 1990. La Schuppan 962CR tire son nom de Schuppan – le nom du fondateur, 962 en référence à la voiture de course et CR pour le Groupe C et l’homologation routière (road).

Elle a été construite sur un châssis en fibre de carbone peaufiné par Reynard. Son moteur biturbo Porsche issu de la 962 développe plus de 600 chevaux. Les acheteurs de l’époque pouvaient choisir la Schuppan 962LM qui ressemblait à la voiture de course Porsche 962, ou la Schuppan 962CR avec un style plus doux s’inspirant un peu de la Porsche 959. Proposée à un prix de 1,5 million de dollars, c’était la voiture neuve la plus chère au monde au début des années 1990.

L’exemplaire exposé au salon Rétromobile 2024 sur le stand Kidston est la dernière des six voitures de route Schuppan 962 CR produites. Elle a été vendue neuve au bailleur de fonds japonais du projet et transporté par avion là-bas. La récession mondiale ayant frappé, ce dernier a refusé la livraison. La voiture a ensuite été rapatriée par avion à l’aéroport d’Heathrow à côté de Londres et y est depuis restée entreposer la plupart du temps.

En 2023, la voiture a été remise en route en Angleterre malgré son très faible kilométrage. Elle est dorénavant de nouveau opérationnelle et est proposée à la vente à un prix non communiqué dépassant largement plusieurs millions d’euros.

Photos : 4Legend.com – Vidéo : Kidston Productions