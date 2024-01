CES 2024 – Lamborghini dévoile le concept Telemetry X

Automobili Lamborghini a dévoilé Telemetry X, un concept innovant de « connectivité sur piste » qui peut être appliqué à la future gamme de voitures super sportives produites à Sant’Agata Bolognese. La présentation a eu lieu au Consumer Electronics Show 2024 (CES) de Las Vegas, à l’Accenture Innovation Hub.

Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a commenté : « L’innovation est au cœur de notre ADN, comme nous l’avons récemment démontré avec la Revuelto, une super voiture de sport révolutionnaire à tous points de vue, et le concept-car entièrement électrique Lanzador. Dans un avenir proche, nos supercars offriront de plus en plus non seulement des sensations fortes, mais aussi des expériences de conduite véritablement immersives. Telemetry X est un parfait aperçu des services connectés que nos clients pourront expérimenter dans les années à venir. »

L’application de technologies numériques dérivées de la course automobile a coïncidé avec les débuts en 2020 de l’Huracán STO, la première super voiture de sport Lamborghini équipée d’un système de télémétrie utilisable via l’appli Unica. Avec Telemetry X, Lamborghini anticipe une future expérience immersive de conduite sur circuit basée sur la synergie de trois systèmes développés en collaboration avec Accenture : le Real Time Remote Garage (coaching à distance), le Biometric Data System et le Digital Co-Pilot.

« Telemetry X est une démonstration claire de la façon dont l’expérience acquise dans le sport automobile peut trouver des applications pour les voitures super sportives de route, dans le but de maximiser l’expérience de nos clients sur la piste également. Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi la Revuelto comme banc d’essai pour ce démonstrateur technologique, une voiture totalement unique précisément en raison de l’introduction de technologies révolutionnaires. », a commenté Rouven Mohr, directeur technique de Lamborghini.

Le Remote Garage est une application web qui, grâce à la technologie 5G, permet aux conducteurs de disposer à tout moment d’enregistrements vidéo en temps réel de leurs performances sur piste et de leur télémétrie. Les images et les données peuvent être suivies en direct par un coach, qui peut se trouver n’importe où dans le monde, pour donner au client-conducteur un retour d’information et des suggestions non seulement après, mais aussi pendant la session de conduite. La philosophie de Remote Garage est donc d’offrir une expérience de piste encore plus complète et engageante tout en améliorant les performances du conducteur, en garantissant une conduite amusante basée sur une approche conviviale.

Le système de données biométriques enregistre certaines données biométriques du conducteur, notamment son rythme cardiaque et son niveau de stress, afin de permettre un suivi plus approfondi de ses performances et de lui fournir des références utiles sur la manière d’affiner son entraînement.

Les deux systèmes fonctionnent en synergie avec le Digital Co-Pilot, l’assistant vocal proactif qui compare les données biométriques et les données du véhicule pour donner un retour d’information au pilote pendant qu’il conduit sur la piste. Par exemple, le copilote numérique analyse les temps au tour et fournit des indications utiles pour améliorer les lignes de course et les points de freinage, ainsi que des informations sur les performances de la voiture sur la piste.

Photos – Vidéo : Lamborghini