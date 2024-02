Mise à jour technologique pour l’Audi Q2

Les modèles Audi Q2 vont bénéficier d’une mise à jour technologique significative dès le milieu d’année 2024 portant sur le système d’infodivertissement du SUV compact populaire et élégant. Dès à présent, chaque nouvelle Audi Q2 sera équipée de l’Audi virtual cockpit et d’un écran tactile de 8,8 pouces qui servira d’unité de commande centrale pour le MMI. Un compartiment de rangement pratique remplace l’ancien bouton rotatif/poussoir.

L’Audi Q2 bénéficie d’une mise à jour technologique complète de son système d’infodivertissement. Tous les modèles seront désormais livrés avec de nouveaux logiciels et matériels.

Les innovations désormais incluses de série comprennent un écran tactile MMI haute résolution de 8,8 pouces, l’Audi virtual cockpit avec un écran d’instrumentation de 12,3 pouces et le volant multifonction à trois branches. Le dispositif de sécurité de reconnaissance des panneaux de signalisation vient élargir la gamme des équipements de série.

Audi virtual cockpit de série

Toutes les versions de l’Audi Q2 sont désormais équipées de série de l’Audi virtual cockpit, et ce dès aujourd’hui. Contrairement aux instruments de bord traditionnels, le cockpit entièrement numérique est doté d’un écran Full HD lumineux (1 920 x 720 pixels) et d’un large éventail d’options de personnalisation. Celles-ci comprennent les valeurs traditionnelles de vitesse et de régime moteur, ainsi que des informations sur la navigation ou les médias. Le bouton d’affichage situé sur le volant multifonction permet au conducteur de basculer entre les différentes vues.

Plusieurs designs sont disponibles en fonction du niveau d’équipement choisi, notamment le design Sport avec des détails rouges ou le design Dynamic avec des échelles opposées.

Le conducteur peut également choisir entre deux configurations d’affichage de base : dans la première, Le compteur de vitesse et le compte-tours occupent l’espace d’affichage tout en intégrant les informations relatives aux médias ou à la navigation dans la zone centrale.

Dans la seconde configuration, la taille du compteur de vitesse et du compte-tours est réduite sans compromettre la lisibilité. Cette disposition comporte également une carte de navigation presque en plein écran avec planification d’itinéraire intégrée. Grâce à sa grande taille, la carte est beaucoup plus facile à lire pour le conducteur. En option, l’Audi virtual cockpit est également disponible avec les nouveaux univers thématiques d’Audi. Les clients qui choisissent cette fonction peuvent alterner entre la vue classique et la vue dynamique.

Un nouvel l’écran tactile de 8,8 pouces

D’une taille de 8,8 pouces, le nouvel écran tactile MMI est l’unité de commande centrale du système d’infodivertissement de pointe. L’écran est lumineux et très réactif, avec une résolution de 1 270 x 720 pixels. En plus de la commande tactile, le système peut également être commandé par la parole, ce qui permet de répondre instantanément à des commandes ou à des questions complexes. Un compartiment de rangement pratique remplace désormais l’ancien bouton rotatif/poussoir de la console centrale.

L’équipement de série comprend la radio MMI, qui dispose d’un tuner DAB, de deux ports USB-C compatibles avec les données situés sur la console centrale avant, de fonctions d’appel d’urgence et de plusieurs services Audi Connect, tels que la commande à distance permettant de visualiser et de contrôler certaines informations du véhicule, notamment le déverrouillage des portes ou la vérification du niveau de carburant. En complément, le pack de préparation MMI Navigation qui inclut l’équipement Audi smartphone interface, permet aux clients d’activer de nombreux services Audi Connect ainsi que le système de navigation intelligent.

MMI Navigation plus, le pack le plus complet, comprend les services Audi Connect ainsi que des services de navigation avec des cartes satellite haute résolution et d’autres services, par exemple de Google. Avec MMI Navigation plus, la carte de navigation peut être projetée sous la forme d’une grande image dans le cockpit virtuel Audi, ce qui la rend facile à lire avec toutes les données de conduite pertinentes. Une mise à jour mensuelle permet d’actualiser les cartes enregistrées dans le système pendant 36 mois après l’achat. Le pack comprend également des services en ligne supplémentaires, tels que des informations sur le trafic et des détails spécifiques sur la circulation, des informations sur le stationnement en ville, la radio en ligne et l’identification de la musique en ligne. Le système Audi Connect utilise toujours une carte e-SIM (SIM embarquée) installée de manière permanente.

Des options haut de gamme complètent le système d’infodivertissement : Le système audio premium Sonos avec 13 haut-parleurs et un caisson de basses offre un son intense, clair et puissant. L’Audi phone box permet aux clients d’intégrer facilement leur smartphone et de nombreuses fonctions dans le MMI tout en renforçant simultanément le signal de téléphonie mobile (5G/LTE) pour garantir la meilleure qualité de voix possible à tout moment.

L’Audi Q2 améliorée sera lancée au cours du premier semestre 2024. En France, le prix de départ est de 33 300 euros. Audi continuera à construire les véhicules dans l’usine principale d’Ingolstadt.

Photos : Audi