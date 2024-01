Dakar 2024 – Victoire historique d’Audi grâce à Carlos Sainz & Lucas Cruz

Audi est enfin entré dans l’histoire du Dakar en remportant pour la première fois le rallye le plus difficile au monde avec l’Audi RS Q e-tron, un prototype à faibles émissions doté d’une propulsion électrique, d’une batterie haute tension et d’un convertisseur d’énergie. Les pilote espagnols Carlos Sainz et Lucas Cruz ont remporté la première victoire d’Audi au Rallye Dakar après environ 7 900 kilomètres avec une avance de 1h 20min. Mattias Ekström / Emil Bergkvist ont également franchi la ligne d’arrivée.

La dernière étape – la 12ème – du Rallye Dakar s’est déroulée entre Yanbu et Yanbu, longue de 328 km : 153 km de liaison et 175 km de spéciale.

« Félicitations à l’équipe Audi Sport pour sa victoire au Rallye Dakar. Audi a une fois de plus posé un jalon dans le sport automobile. Remporter le rallye dans le désert le plus difficile au monde avec une propulsion électrifiée est un ‘Vorsprung durch Technik’ (une avance par la technologie) visible et montre la voie vers notre avenir électrique. », a déclaré Gernot Döllner, Président du conseil d’administration d’AUDI AG. L’Audi RS Q e-tron est équipée d’une transmission intégrale électrique. L’approvisionnement en énergie est assuré par une batterie haute tension et un convertisseur d’énergie qui fonctionne avec du reFuel résiduel à base de carburant, ce qui permet d’économiser 60% des émissions de CO2 par rapport aux carburants conventionnels.

« Avec notre motorisation électrifiée révolutionnaire, nous avons surmonté l’un des plus grands défis du sport automobile après seulement trois ans. Nous poursuivons ainsi une longue série de réalisations pionnières qui ont toujours caractérisé Audi en quatre décennies de sport automobile. Je tiens à remercier toute l’équipe pour cette performance exceptionnelle lors d’une édition particulièrement difficile du Rallye Dakar. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du directoire d’AUDI AG, en charge du développement technique. Sur le Rallye Dakar, Audi a affronté les deux marques Toyota et Ford ainsi que les adversaires expérimentés de Prodrive, qui se sont avérés être des challengers coriaces.

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont assuré leur large avance après avoir été en tête sans interruption depuis la sixième étape. Pour les deux Espagnols, qui ont terminé premiers en 2010, 2018 et 2020, il s’agit de leur quatrième succès avec une marque différente, dont le deuxième succès au sein du Groupe Volkswagen. Cependant, le double champion du monde des rallyes Carlos Sainz et son copilote expérimenté n’ont pu en être sûrs que peu avant la fin. Avec Sébastien Loeb / Fabian Lurquin du Team BRX, ils avaient de solides concurrents qui ont continué à réduire l’écart jusqu’à ce que leur voiture subisse des dommages lors de l’avant-dernière journée.

« C’était une performance d’équipe écrasante. Tout le monde s’est mobilisé pour rendre ce résultat historique possible pour Audi. Un grand merci à cette merveilleuse équipe. Aujourd’hui, nous avons écrit un nouveau chapitre pour Audi, mais aussi dans l’histoire du Rallye Dakar. », a déclaré Rolf Michl, Directeur d’Audi Motorsport.

Des étapes quotidiennes de souvent plus de 400 kilomètres, deux étapes marathon avec un service limité, voire inexistant, ainsi que 4 600 kilomètres chronométrés et 7 883 kilomètres au total ont caractérisé l’édition 2024 du Rallye Dakar. Des éboulis pointus et des routes cabossées, mais aussi d’imposantes chaînes de dunes dans le Quart vide de la péninsule arabique et une navigation souvent difficile exigeaient l’attention totale des équipes. Carlos Sainz, qui, à 61 ans, se prévaut d’une carrière d’environ quatre décennies en rallye, a enregistré un total de huit jours en tête avec Lucas Cruz sur les douze spéciales.

Les deux autres équipages Audi avaient également réalisé une solide performance en début de course. Les Suédois Mattias Ekström et Emil Bergkvist ont remporté le prologue au départ et se sont hissés à la deuxième place derrière Sainz / Cruz après six spéciales. Cependant, un défaut sur l’essieu arrière lors de la septième spéciale leur a coûté toutes leurs chances. Stéphane Peterhansel, Recordman avec 14 victoires sur le Dakar, pointait sixième peu avant la mi-course après sa 50ème victoire d’étape en auto et sa 83ème au total. Un défaut du système hydraulique l’a relégué, lui et son compatriote français Edouard Boulanger, à la 22ème place lors de la sixième étape.

Les deux équipes se sont alors mises au service du Team Audi Sport. Rolf Michl, Directeur d’Audi Motorsport, et Sven Quandt, Directeur de l’équipe Q Motorsport, ont mis en œuvre une stratégie parfaite lors d’une 46ème édition exigeante du rallye.

Qu’il s’agisse de reculer tactiquement avant la deuxième étape marathon pour éviter d’avoir à ouvrir la route ou de soutenir les leaders Carlos Sainz / Lucas Cruz, la direction a pu compter sur ses solides équipages de pilotes à tout moment. Le personnel de l’équipe Audi Sport a également travaillé sans relâche et de manière fiable pendant ce rallye physiquement exigeant, long et difficile. Ekström/Bergkvist ont terminé l’épreuve dans le top 50.

Audi Sport a peaufiné l’Audi RS Q e-tron, très efficace, afin qu’elle soit capable de gagner en seulement trois ans. Sous la direction technique du Dr Leonardo Pascali, Audi Sport a posé un nouveau jalon historique avec cette propulsion innovante : après que la transmission intégrale quattro ait changé le rallye à jamais dans les années 1980 et ait ensuite remporté des victoires et des titres à profusion sur circuit, Audi a fait preuve d’une grande force d’innovation au Mans. L’entraînement TFSI efficace, la transmission intégrale électrifiée e-tron quattro et les technologies individuelles telles que l’éclairage Matrix LED et l’éclairage laser Audi sont synonymes d’un haut niveau de force d’innovation et de « Vorsprung durch Technik ». La première voiture de course entièrement électrique d’Audi a ensuite fait ses débuts en Formule E, avant que la marque relève les défis extrêmes du Rallye Dakar et le termine avec succès en tant que premier constructeur à propulsion électrique.

Classement de l’étape 12 (temps, écart, pénalité)

12 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 01h 48′ 15″ / +00h 08′ 34″ / 00h 00′ 30″

17 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 01h 50′ 31″ / +00h 10′ 50″ / –

135 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 05h 13′ 07″ / +00h 30′ 07″ / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 48h 15′ 18″ / – / 00h 01′ 10″

48 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 63h 34′ 57″ / +15h 19′ 39″ / 07h 03′ 30″

54 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 65h 40′ 30″ / +17h 25′ 12″ / 10h 05′ 00″

Résumé de l’étape 12 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe