Massimo Frascella remplace Marc Lichte à la tête du design chez Audi

Massimo Frascella (52 ans) devient le nouveau directeur d’Audi Design. Le 1er juin 2024, il succédera à Marc Lichte, qui prendra de nouvelles fonctions au sein du Groupe Volkswagen. Frascella, ancien élève de la faculté d’art appliqué et de design de Turin, a commencé sa carrière chez Stile Bertone. Il a ensuite occupé des postes chez Ford Motor Company et Kia. Depuis 2011, Frascella a occupé des fonctions de premier plan chez Jaguar Land Rover, plus récemment en tant que responsable du design pour les deux marques.

Massimo Frascella a déclaré : « Rejoindre Audi est un moment très spécial pour moi. Je suis très honoré d’assumer le rôle de directeur de la création et de guider une équipe aussi talentueuse pour façonner l’avenir de la marque vers de nouveaux sommets d’innovation et de distinction. Je crois au pouvoir émotionnel du design pour inspirer, connecter et conduire le changement, et je suis ici pour nourrir et promouvoir la créativité comme le cœur battant de notre marque. »

La philosophie de Frascella : « La simplicité est l’essence même de mon approche du design. Je suis passionné par la création de modèles dépourvus d’ornements superflus et qui ne se contentent pas de suivre les tendances. Au contraire, nous nous appuierons sur un langage de design intemporel et sophistiqué. »

Avec Massimo Frascella, l’entreprise est en train de définir le cap pour les prochaines générations de modèles Audi. Au cours des prochaines années, de nombreuses innovations technologiques sont appelées à considérablement modifier les formes et les fonctions de tous les segments automobiles. C’est pourquoi Audi a récemment restructuré son département de design pour qu’il rapporte directement au président du conseil d’administration.

Gernot Döllner, PDG d’Audi, esquisse son objectif : « Le design a toujours fait partie du cœur de la marque, de l’ADN de la marque Audi. C’est pourquoi, en particulier dans cette phase de transformation technologique, le « Vorsprung durch Technik » doit être visible et tangible à l’intérieur et à l’extérieur de tous les modèles de série à venir. Massimo Frascella veillera à ce que les véhicules Audi incarnent l’identité de la marque grâce à un langage de design incomparable et émotionnel. La clarté, la précision et les proportions parfaites sont au centre de sa philosophie du design – des qualités qui sont parfaitement en phase avec l’image de la marque Audi. »

Son prédécesseur, Marc Lichte, dirigeait Audi Design depuis 2014. Né en 1969 à Arnsberg/Sauerland, en Allemagne, il a rejoint Audi après avoir travaillé pour Volkswagen AG, où il dirigeait le studio de design extérieur. Chez Audi, Marc Lichte a travaillé sur le lancement de nouvelles générations de best-sellers, ainsi que sur les premières séries de modèles électriques uniques de la marque – l’Audi e-tron, l’e-tron GT, et la famille de modèles Q4.

Gernot Döllner souligne : « Avec son équipe, Marc Lichte a façonné l’évolution du design de la marque à l’ère de la mobilité électrique. Nous remercions Marc d’avoir été créatif et visionnaire pour définir le visage de la marque pendant une décennie. »

Photos : Audi