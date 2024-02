Rétromobile – Le prototype Audi RS Q e-tron du Dakar s’expose à Paris

L’exposition spéciale du Salon Rétromobile 2024 était dédiée au rallye Dakar avec une belle rétrospective via divers modèles dont le showcar de l’Audi RS Q e-tron.

2024 a vu le sacre d’Audi au rally Dakar via la très belle victoire de Carlos Sainz en Arabie Saoudite au volant de la voiture de course prototype Audi RS Q e-tron. Les organisateurs du salon parisien dédié à l’automobile ancienne a mis en avant sur la passerelle reliant les Hall 1 et 2 une exposition de divers modèles parfois surprenant dont la maquette taille réelle de l’Audi RS Q e-tron, ayant servi de showcar lors de la levée de rideau de la participation de la marque aux quatre anneaux au Dakar.

Entre ce showcar non roulant (pas d’intérieur et pas de moteur) et la 3ème génération de l’Audi RS Q e-tron ayant remporté le Dakar, de nombreuses évolutions esthétiques et technologiques ont eu lieu.

L’exposition de ce véhicule est assez pertinent, permettant aux visiteurs du salon de découvrir la stature impressionnante du prototype électrifié.

Photos : 4Legend.com