Race for Glory: Audi vs Lancia – Un film sur Audi et Lancia en Groupe B

Un film inattendu et surprenant sort au cinéma, ayant pour thème la lutte pour le titre entre deux marques automobiles au championnat du monde des rallyes. « Race for Glory: Audi vs Lancia » revient sur la rivalité entre Lancia et Audi en 1983, mettant en scène les voitures du Groupe B avec des personnalités bien connues ayant marqué l’histoire de la marque aux quatre anneaux en rallye : Roland Gumpert, Walter Röhrl, Hannu Mikkola et même Michèle Mouton.



Si vous pensez regarder un chef d’œuvre cinématographique, passez votre chemin. Ce film présente surtout un intérêt pour les passionnés d’automobiles et notamment des courses de rallye de la belle époque durant laquelle tout était encore possible.

Réalisé par Stefano Mordini, le film est surtout axé sur Lancia et le charismatique Cesare Fiorio (joué par Riccardo Scarmacio), responsable de la Scuderia Lancia en Championnat du monde des rallyes. En 1983, la rivalité était intense entre deux constructeurs automobiles : Audi ayant déjà de beaux palmarès en rallye depuis son engagement avec la fabuleuse Audi quattro à 4 roues motrices au début des années 1980 mais aussi Lancia avec sa nouvelle Rally 037 à propulsion.

Le championnat du monde des rallyes 1983 est vulgarisé à travers cet œuvre cinématographique avec un focus sur le duel Audi / Lancia au travers de Cesare Fiorio embauchant avant Audi Walter Röhrl afin de piloter la Lancia Rally 037 et en ayant en face Roland Gumpert (joué par Daniel Brühl) en tant que responsable d’Audi Sport.

La bataille se passe en grande partie sur les pistes de différentes manches du championnat des rallyes, avec la mise en avant de divers pilotes comme Walter Röhrl, Hannu Mikkola et Michèle Mouton (jouée par Esther Garell).

Sans être un film exceptionnel, Race for Glory: Audi vs Lancia présente assez bien les coulisses de Lancia afin de gagner le titre du championnat du monde des rallyes face à Audi Sport et sa voiture de course beaucoup plus aboutie et technologique. Le film met également en avant les risques courus par les pilotes et les dangers connus que certains pilotes avaient conscience comme Walter Röhrl.

Photos : 4Legend.com – Vidéo : Metropolitan Films