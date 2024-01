Une Lamborghini Urus Performante pour la police de Dubaï

La concession Lamborghini Dubaï poursuit sa collaboration fructueuse avec la police de Dubaï, en livrant fin 2023 un Urus Performante, année qui a marqué le 60e anniversaire de la marque de voitures de sport italienne.

Lors d’une cérémonie spéciale organisée au Dubai Airshow 2023, Paolo Sartori, directeur régional d’Automobili Lamborghini Moyen-Orient et Afrique, a remis les clés du Super SUV de la marque au major général Ahmed Mohammed bin Thani, commandant en chef par intérim de la police de Dubaï.

Paolo Sartori a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec la police de Dubaï et de l’aider dans sa mission cruciale de sécurité publique. Après la livraison d’un Urus aux forces de police en 2022, cette nouvelle édition Urus Performante sera utilisée pour effectuer une série de tâches publiques et, surtout, contribuera à renforcer la sécurité et la sûreté de la ville, cette initiative démontrant une fois de plus la présence de longue date de notre marque ici aux Émirats arabes unis. »

Équipé d’un moteur V8 biturbo délivrant une puissance de 666 ch et 850 Nm de couple à des régimes allant de 2 300 à 4 500 tr/min, l’Urus Performante garantit une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 306 km/h.

Adaptée aux besoins des forces de police, l’Urus Performante est entrée en service auprès de la police de Dubaï après une période de préparation et de modifications de la voiture pour l’adapter aux exigences de travail des forces de police.

La livrée combine la couleur classique vert et blanc, avec des détails sur le capot et les portes latérales portant le logo de la police. L’aileron arrière est équipé d’une barre lumineuse à LED bleues à 360° combinée à une sirène. L’habitacle, quant à lui, a été personnalisé avec divers éléments essentiels pour la police de Dubaï, notamment une boîte à feu blindée, un écran d’affichage rabattable, un compartiment spécial dans le coffre pour ranger le matériel de service et un défibrillateur pour les premiers secours.

Lors de la cérémonie, le général Ahmed Mohammed bin Thani, commandant en chef par intérim de la police de Dubaï, s’est félicité de la collaboration avec Lamborghini Dubaï : « Le Super SUV haute performance a été ajouté dans le cadre des efforts de la police de Dubaï pour augmenter le nombre d’agents de patrouille à Dubaï. La nouvelle Lamborghini Urus Performante soutiendra la police de Dubaï dans son engagement à mieux servir les résidents, à maintenir la sécurité sociale et à fournir des services dans les destinations touristiques populaires. »

Photos : Lamborghini