Dakar 2024 – Doublé d’Audi à l’étape 8 avec des pilotes très rapides

Après les déboires de la veille, les trois équipages Audi Sport ont tout donné pour terminer aux 4 premières places, notamment avec une victoire de l’étape 8 du Dakar 2024 par Mattias Ekström et Emil Bergqvist. Les pilotes Audi ont été les plus rapides du jour entre Al Duwadimi et Hail, montrant que leur compétitivité et leur motivation sont au maximum.

Suite à la casse la veille d’une partie du train arrière de son Audi RS Q e-tron, Stéphane Peterhansel s’est donné au maximum avec son copilote Edouard Boulanger afin de terminer la 8e étape avec le second meilleur temps, derrière Mattias Ekström qui avait lui aussi perdu du temps la veille pour porter assistance à ses coéquipiers d’écurie.

La course du jour se tenait sur diverses configurations de terrains, passant d’une épaisse couche de sable avec parfois des dunes à des portions de pistes parfois caillouteuses pouvant provoquer des crevaisons.

Malgré l’envolée des chances de gagner ou de monter sur le podium, ces deux équipages Audi continuent de montrer leur détermination à vouloir remporter des étapes et terminer en haut du classement. C’est aussi une judicieuse stratégie d’équipe afin d’ouvrir la voie à Carlos Sainz afin de remporter le premier Dakar pour Audi.

Ce doublé est le troisième pour Audi Sport, après ceux de l’étape 8 en 2021 avec et de l’étape 10 en 2021. Avec cette performance, le pilote suédois est devenu le pilote Audi le plus victorieux d’étapes avec un total de quatre à son actif, dépassant les trois victoires de « El Matador » (Carlos Sainz) et les deux de « Monsieur Dakar » (Stéphane Peterhansel).

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont été un peu moins rapides en terminant à la 4e position. Cela n’enlève en rien de leur position de leader au classement général avec une avance de plus de 24 minutes de Sébastien Loeb et Fabian Lurquin. L’Espagnol se met en mode « go fast » afin de viser la victoire à Yanbu la 19 janvier 2024.

L’étape 9 du Rallye Dakar se déroule le 16 janvier 2024 entre Hail et AlUla, longue de 639 km : 222 km de liaison et 417 km de spéciale.

Classement de l’étape 8 (temps, écart, pénalité)

1 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 17′ 15″ / – / 00h 01′ 00″

2 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h 20′ 00″ / +00h 02′ 45″ / –

4 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 03h 22′ 28″ / + 00h 05′ 13″ / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

1 – #204 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 33h 29′ 10″ / – / 00h 00′ 10″

16 – #202 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 37h 22′ 36″ / +03h 53′ 26″ / 00h 05′ 00″

21 – #207 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 38h 13′ 17″ / +04h 44′ 07″ / 00h 03′ 00″

Résumé de l’étape 8 en vidéos

Photos : Audi / ASO – Vidéos : Dakar / L’équipe