Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce de 2009 – Produite à 186 exemplaires

La Lamborghini Murciélago est l’une des supersportives les plus extraordinaires de tous les temps. Automobili Lamborghini a commercialisé en octobre 2009 un nouveau modèle phare exceptionnellement puriste et encore plus extrême : la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce, une voiture encore plus puissante, plus légère et plus rapide que la Murciélago LP 640. Avec la puissance du V12 de 6,5 l portée à 670 ch et une réduction de poids de 100 kg, la Lamborghini Murciélago SV affiche un rapport poids/puissance de 2,3 kg par ch. Cette cavalerie la propulse de 0 à 100 km/h en à peine 3,2 s et lui permet d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 342 km/h. Des touches de design distinctives assurent que chacun des 350 exemplaires originalement prévus de ce modèle produit en série limitée exprime un potentiel perceptible au premier coup d’œil. Au final, seuls 186 unités seront produites de 2009 à 2010 par manque de commandes.



Avec ses performances hors du commun, sa précision de scalpel et son exceptionnelle stabilité à grande vitesse, la Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce est l’ultime voiture à hautes performances destinée aux conducteurs sportifs avertis. Cette supersportive a subi de profondes modifications de design, parmi lesquelles de nouvelles parties avant et arrière, un capot moteur innovant et le choix entre deux configurations aérodynamiques caractérisées soit par un petit spoiler arrière, soit par un grand. L’habitacle en Alcantara et fibre de carbone donne une sensation de purisme et de minimalisme.

Afin de parvenir à la réduction de poids substantielle de 100 kg, les ingénieurs de Sant’Agata Bolognese ont retravaillé et redéveloppé de fond en comble la Murciélago, et ce, à tout point de vue : depuis le châssis jusqu’à l’habitacle, en passant par le moteur et la transmission. L’augmentation de 640 à 670 ch de la puissance du moteur résulte de l’optimisation de la distribution et de l’adoption d’un nouveau système d’admission. L’aérodynamique, fortement modifiée, se caractérise par une portance négative sensiblement plus élevée qui améliore considérablement la stabilité à haute vitesse de la voiture. Dotée du petit becquet arrière livré de série, celle-ci atteint la vitesse de pointe de 342 km/h, alors que le grand aileron « Aeropack Wing » et sa déportance supérieure la font plafonner à 337 km/h.

« La nouvelle Murciélago LP 670-4 SuperVeloce incarne la poursuite systématique de notre philosophie de marque. Elle est plus extrême et plus exclusive que n’importe quelle autre voiture », a déclaré Stephan Winkelmann, ancien PDG d’Automobili Lamborghini. « En tant que nouveau modèle phare de la florissante gamme Murciélago, la SuperVeloce non seulement se signale par une dynamique de roulage hors du commun, mais encore, elle atteste une fois de plus de l’expertise technologique de notre société. Les clients peuvent s’attendre à vivre une expérience de conduite absolument incomparable. »

Design et aérodynamique

La Murciélago est un modèle emblématique de la marque Lamborghini. Une machine sportive au caractère ombrageux et à la puissance brutale. Son design unique dégage une forme suprême de sensualité fortement dosée. Large, basse, dotée d’un cockpit très avancé et d’un dos long et tendu – l’interaction entre les lignes douces de sa forme de base et les arêtes tranchantes comme un rasoir est l’expression parfaite du langage stylistique de Lamborghini. Avec son caractère entier, la Murciélago est sans égale sur le marché des voitures de sport.

Et pourtant, même un caractère comme celui-là peut encore être affûté. La nouvelle Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce est le modèle le plus extrême de la gamme. Un modèle qui atteint des sommets en matière de purisme. Cela apparaît clairement dès le premier coup d’œil à sa partie frontale, complètement redessinée : implanté très en avant et présentant une finition noire mate, le spoiler avant en fibre de carbone est relié à la partie frontale par deux éléments obliques. Les grandes prises d’air des freins avant sont soulignées avec davantage de puissance. Les deux nouvelles ailes avant comportent des écopes supplémentaires pour le refroidissement des freins. Le canal de ventilation pour le radiateur d’huile situé dans la zone du bas de caisse, du côté conducteur, est peint en noir, comme la partie inférieure des bas de caisse.

Les modifications sont encore plus flagrantes autour du puissant compartiment moteur de la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce. Le 12 cylindres est offert aux regards tel un chef-d’œuvre mécanique sous un couvercle transparent qui présente une architecture entièrement neuve. Des plaques polymères de forme hexagonale en polycarbonate transparent sont disposées sur trois niveaux dans un cadre en fibre de carbone. Les ouvertures vers l’arrière ainsi obtenues jouent un rôle-clé dans la thermodynamique de ce moteur à hautes performances.

L’impressionnante partie arrière de la SuperVeloce est dominée par un embout d’échappement véritablement noble, aplati et extrêmement large et, en dessous, par un système de diffuseur à deux étages fini entièrement en fibre de carbone. Les blocs optiques arrière présentent des motifs en « Y » qui sont devenus l’une des particularités de Lamborghini depuis leur apparition sur les Murciélago LP 640, Reventón et Gallardo LP 560-4. Le bandeau qui sépare les feux est en fibre de carbone, alors que le grand treillis d’admission logé en dessous s’étend sur toute la largeur de la partie arrière. Fabriqué dans un aluminium épais, ce treillis alvéolé a été découpé au laser et est protégé de la chaleur par un revêtement en téflon.

L’aérodynamique de la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce a été entièrement repensée. À l’instar du spoiler avant agrandi et du double diffuseur arrière, le nouveau becquet arrière fixe joue également un rôle important. Les clients avaient le choix entre deux versions, le petit spoiler arrière améliorant la portance négative à haute vitesse. En option, la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce pouvaient être dotée de l’« Aeropack Wing », un grand aileron fixe en fibre de carbone monté sur deux supports dans la même matière. Cette nouvelle configuration aérodynamique est à l’origine d’une augmentation sensible de la stabilité directionnelle à très haute vitesse. La déportance exercée à vitesse élevée sur la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce avec l’Aeropack Wing est nettement supérieure.

Carrosserie et construction légère

Avec la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce, Lamborghini montrait en 2009 son expertise dans le domaine de la construction légère et dans l’utilisation de la fibre de carbone high-tech. La structure de cette supersportive est un assemblage composite d’éléments en fibre de carbone extrêmement rigides et d’un châssis tubulaire en acier, comme dans une voiture de course. Le tunnel de l’arbre de transmission et le plancher sont en fibre de carbone, fixés au châssis d’acier par des rivets et des colles à haute résistance. Le toit et les panneaux de porte extérieurs sont fabriqués dans des tôles d’acier, le reste de la caisse étant réalisé dans un matériau composite à base de fibre de carbone.

Pour la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce, les ingénieurs de Sant’Agata Bolognese ont recalculé l’ossature et sélectionné un nouvel acier profilé à très haute résistance. Cela a permis d’atteindre deux objectifs : d’une part, ils ont augmenté de 12% la rigidité torsionnelle du châssis afin d’améliorer la précision du comportement routier et, d’autre part, ils ont été capables de réduire le poids de 20 kg, contribuant de manière significative à la diminution de la masse totale du véhicule. Et l’approche systématique de la construction légère s’est étendue à l’ensemble de la carrosserie. Les ailes avant, les parois latérales/ailes arrière et le logement du troisième feu stop sont faits dans un matériau en fibre de carbone modifié. Conjugué à la suppression de la commande de l’aileron (mobile sur la Murciélago LP 640), cela entraîne une réduction de poids supplémentaire de 13 kg. Aux 33 kg gagnés sur le châssis et les éléments extérieurs s’ajoutent 34 kg pour l’habitacle, ainsi que plus de 33 kg pour le moteur et la transmission.

Groupe motopropulseur et transmission

Le V12 de 6,5 l implanté en position longitudinale développe une puissance infernale, gage d’une expérience de conduite incomparable. Avec 670 ch (493 kW), le moteur de la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce est plus puissant de 30 ch que celui de la Murciélago LP 640. Le 12 cylindres envoie son vigoureux couple de 660 Nm au vilebrequin à 6 500 tr/min, la puissance maximale étant atteinte à 8 000 tr/min, vitesse à laquelle les pistons parcourent en moyenne 23,7 m/s (une valeur presque comparable à celle des moteurs de course).

Le V12 ne demande qu’à exprimer son potentiel : il distribue sa puissance monstrueuse avec immédiateté et précision afin de garantir des performances à couper le souffle. Après seulement 3,2 s, la SuperVeloce a déjà atteint 100 km/h.

Le bloc-moteur et les culasses du V12, positionnés selon l’angle d’ouverture idéal de 60°, sont en aluminium. Les quatre arbres à cames entraînés par chaîne sont à commande variable, le collecteur d’admission opérant avec trois étages – deux technologies qui augmentent encore l’impitoyable force motrice du moteur. Afin d’accroître les performances de la SuperVeloce, les ingénieurs ont modifié le système d’admission, optimisé la commande des soupapes et – le plus important – augmenté la course des soupapes.

La gestion électronique du V12 a été conçue en interne chez Lamborghini. Chaque banc de cylindres possède son propre processeur à hautes performances. Si le moteur a besoin d’un surcroît d’air de refroidissement, des trompettes d’admission surgissent des montants arrière. Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, elles épousent la forme de la carrosserie. La lubrification par carter sec permet le montage extrêmement bas du V12, ce qui profite au comportement routier. Cela garantit également l’alimentation en huile dans des conditions de roulage extrêmes. Faisant circuler 12 l d’huile, le radiateur d’huile est situé sur le côté gauche du véhicule et est refroidi par l’air qui s’engouffre dans l’écope du bas de caisse.

La réduction de poids de 26 kg obtenue dans la zone du moteur est due principalement au tout nouveau système d’échappement. Le silencieux a été redessiné, et même l’impressionnant embout d’échappement de la SuperVeloce, réalisé dans de nouveaux matériaux, est plus léger que celui de la Murciélago LP 640. Mais avant tout, le nouveau système d’échappement fait vivre une expérience acoustique à l’image des performances : depuis les grondements sourds d’une nuit d’orage jusqu’au barrissement d’éléphants imposants, en passant par le rugissement d’un lion contrarié, la SuperVeloce entonne un grand opéra pour 12 cylindres, 48 soupapes et 8 000 tr/min.

La SuperVeloce était dotée en série de la transmission manuelle automatisée séquentielle e-Gear, qui recourt à l’électrohydraulique pour passer les rapports de manière extrêmement rapide et souple. Un témoin dans le tableau de bord informe le conducteur de la vitesse engagée. En plus du mode normal, les modes spéciaux « Corsa » et « Low adherence » sont disponibles.

En option gratuite, la SuperVeloce pouvait être dotée d’une boîte manuelle à 6 rapports. Son court levier de changement de vitesse en métal parcourt une grille de guidage à l’élégance toute italienne. Dans ces deux versions, le nouvel embrayage allégé paie son écot au programme de réduction du poids.

Transmission intégrale et châssis

La Murciélago LP 670-4 SuperVeloce transmet son potentiel extrême à la route avec maestria grâce à sa transmission intégrale permanente. Avant même que les roues arrière ne se mettent à patiner, le viscocoupleur envoie jusqu’à 35% de la force motrice aux roues avant par l’intermédiaire d’un arbre supplémentaire. Les différentiels avant et arrière à glissement limité permettent un taux de verrouillage de respectivement 25 et 45%. Grâce à ses quatre roues motrices, la Murciélago offre un avantage décisif sur les propulsions sportives lorsqu’il s’agit d’accélérer en sortie de virage et se distingue toujours par une stabilité maximale. 58% de la masse totale du véhicule est portée par le train arrière, une répartition très avantageuse en termes de motricité.

Fougueuse, collée à la route en virage et capable de vitesses extrêmes, la Murciélago LP 670-4 SuperVeloce déborde d’agressivité, mais elle ne prendra jamais son conducteur en traître. Sa direction ne requiert qu’une très faible assistance, grâce à quoi le conducteur a la maîtrise totale de sa voiture. Celui qui est prêt à « prendre le taureau par les cornes » sera rapidement récompensé par un contact intime et une prise de confiance. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la Murciélago dévoile ses forces, révélant un caractère sans surprises désagréables et un comportement que l’on peut toujours anticiper.

Le guidage des roues est confié à des doubles triangles, à l’avant comme à l’arrière. Des jambes de suspension – doubles à l’arrière et simples à l’avant – contrôlent les transferts de masse. Fourni de série, le système de levage de la partie avant de la voiture permet de la rehausser de 45 mm afin de franchir des obstacles, par exemple à l’entrée d’un garage. La SuperVeloce est dotée de jantes forgées exclusives en alliage léger. Ces jantes « Ares » se caractérisent par un design à cinq doubles branches. Des pneus Pirelli P Zero Corse High-Grip, de dimensions 245/35 ZR 18 à l’avant et 335/30 ZR 18 à l’arrière, sont montés de série.

Les freins, contrôlés par un ABS high-tech, sont capables de puissantes décélérations. Les disques en carbone-céramique sont refroidis par un flux d’air canalisé par les conduits plus généreusement dimensionnés ménagés dans la carrosserie, tandis que des ouvertures dans les ailes garantissent une ventilation supplémentaire. Ces disques sont extrêmement légers. Ils résistent au phénomène de fading et sont exceptionnellement performants.

Habitacle et équipement

Le simple fait de monter à bord de la LP 670-4 est une expérience aussi unique que l’est le véhicule lui-même. Après déverrouillage, les portières en élytre – une solution développée par Lamborghini au début des années 1970 pour la Countach – s’ouvrent tout grand sur un « panorama » exclusif. Ici, l’Alcantara et la fibre de carbone dominent, créant un univers dont le niveau de qualité n’a d’égal que l’ambiance sportive.

Les sièges-baquets sport de série offrent un soutien exceptionnellement ferme au niveau des hanches et des épaules. Fabriqués en fibre de carbone légère et des plus solides, ils garantissent un maintien parfait même dans les conditions de roulage les plus extrêmes. La SuperVeloce pouvait aussi être obtenue avec les sièges standard de la Murciélago, et ce, sans supplément de prix.

Les sièges ne sont pas les seuls éléments garnis d’Alcantara noir. Le tableau de bord et le ciel de toit aussi sont finis avec ce matériau léger (microfibres) de qualité supérieure. Les motifs en « Y » sur les sièges et le ciel de toit apportent une touche de raffinement supplémentaire. Ils arborent la même couleur que celle de la carrosserie. La Murciélago LP 670-4 SuperVeloce pouvait être commandée en Giallo Orion, Arancio Atlas, Bianco Isis, Grigio Telesto et Nero Aldebaran. Les couleurs Bianco Canopus (blanc mat) et Nero Nemesis (noir mat) figurent au catalogue des options.

L’habitacle participe bien entendu aussi à la cure d’allègement du véhicule. Les panneaux de contre-porte sont garnis de carbone, à l’image du large tunnel central. Le recours à de l’Alcantara plutôt qu’à du cuir, le choix de baquets sport et l’absence de système de radio-navigation (disponible en option) servent la même cause. L’ambiance sonore à bord est assurée par le moteur! L’ensemble des modifications apportées à l’habitacle contribuent pour 34 kg à l’économie en termes de poids.

En revanche, s’il y a quelque chose sur lequel il n’était pas question de rogner, c’est bien sur le soin exceptionnel qui distingue le travail des « artisans » de Sant’Agata Bolognese, une caractéristique dont bénéficient toutes les supersportives de Lamborghini. Chacun d’eux est passé maître dans son métier, et la garantie de trois ans accordée par la marque témoigne d’une foi sans faille dans la qualité de ses produits.

Lamborghini Murciélago LP670-4 SV China Edition

A l’occasion du salon automobile de Pékin 2010, le constructeur italien a dévoilé une série limitée de la Murciélago SV pour le marché chinois, produite à 10 exemplaires : la Lamborghini Murciélago LP670-4 SV China Edition.

Cette version se distingue par sa peinture extérieure gris anthracite soulignée par une bande orange Volcano entourée de deux bandes noires ainsi que les sigles SV en orange sur les flancs.

L’intérieur en carbone et en Alcantara se démarque par des surpiqûres oranges spécifiques à ce modèle. Un badge numéroté avec le nom du propriétaire permet de reconnaître facilement ce modèle.

