Livre « Group A – When rallying created road car icons 1987-1996 » de McKlein Publishing

Après l’excellent livre sur l’histoire des voitures du Groupe B, l’éditeur allemand McKlein Publishing – spécialisé en partie dans les rallyes automobiles – sort un nouveau livre fascinant sur le Groupe A qui s’est tenu de 1987 à 1996 avec des voitures à quatre roues motrice et turbocompressées, incluant des modèles Audi (200 quattro, GT quattro, Coupé quattro, S2) : « Group A – When rallying created road car icons 1987-1996 ». Les résultats de toutes les courses sont également présentés, ce livre étant une véritable référence sur le Groupe A.

Un livre complet sur l’histoire et sur les voitures du Groupe A

Le Groupe A apparu en 1987 a succédé au très populaire et légendaire Groupe B qui a cessé courant 1986 suite à plusieurs accidents mortels de concurrents mais aussi de spectateurs impliquant des voitures du Groupe B lors des épreuves du championnat du monde des rallyes.

Face à ces drames, la FIA a décidé de modifier les règlements concernant les voitures éligibles, donnant naissance au Groupe A. Contrairement au Groupe B où un constructeur automobile devait fabriquer un minimum de 200 exemplaires d’une voiture de série servant de base pour le modèle de course afin de se qualifier, les règles du Groupe A imposait un véhicule de série produit au minimum à 5 000 exemplaires.

Six mois après cette décision du changement de réglementation, le nouveau championnat du monde des rallyes est apparu début 1987 avec au début très peu de voitures qualifiées et compétitives.

Les pilotes stars du monde des rallyes de l’époque du Groupe B comme Walter Röhrl, Hannu Mikkola, Juha Kakkunen et Markku Alén étaient toujours présents au volant de nouvelles voitures moins spectaculaires et moins puissantes, aux côtés de figures émergentes du pilotage qui s’y sont illustrés par la suite comme Carlos Sainz, Didier Auriol, Tommi Mäkinen et Colin McRae.

Après un début difficile, les constructeurs sont revenus et ont engagé des voitures performantes à 4 roues motrices. Lancia a dominé le championnat mondial des rallyes pour ensuite être challengée par Toyota. Les constructeurs Mitsubishi, Ford et Subaru sont ensuite apparus avec des voitures à quatre roues motrices qui ont marqué le Groupe A.

Le livre « Group A – When rallying created road car icons 1987-1996 » de McKlein Publishing couvre parfaitement cette époque s’étant déroulée de 1987 à 1996, lorsque le Groupe A est passé de voitures de route assez peu excitantes à des voitures de rallye exotiques et de haute technologie dont les performances n’étaient pas inférieures à celles de leurs prédécesseurs.

Tous les aspects du Groupe A sont parfaitement présentés au début du livre ainsi que le passé du rallye. Ensuite les auteurs John Davenport & Reinhard Klein présentent avec brio chaque saison via différents chapitres chronologiques, accompagnés de superbes photos permettant de se plonger dans l’atmosphère de chaque manche de rallye.

Un chapitre est dédié à la présentation de l’ensemble des constructeurs et équipes ayant participé à cette décennie fantastique.

Chaque marque est ensuite présentée en détails via les modèles engagés. Audi était présente via des équipes privées ayant couru avec quelques modèles performants comme l’Audi 200 quattro, 90 quattro, S2 quattro, …

La fin du livre est entièrement dédié à tous les résultats des grands événements et des championnats qui leur sont associés de 1987 à 1996.

Ce livre est aussi un recueil de nombreuses histoires d’incidents et d’événements qui donnent au lecteur un aperçu de ce à quoi ressemblaient les rallyes au cours de la période couverte et comment Lancia, Ford, Toyota, Subaru et Mitsubishi se sont battus pour le titre.

Contenu

La nécessité d’un changement de réglementation

Difficultés initiales et manque de voitures de haute technologie en Groupe A

Revue détaillée de chaque saison du championnat du monde des rallyes

Suivi de l’évolution des performances de ces voitures fabriquées par milliers

Comment les responsables de la règlementation ont dû batailler pour suivre l’évolution de la technologie

Étude détaillée des grandes marques et de leurs équipes d’usine

Palmarès des championnats du monde des rallyes de 1987 à 1996

Pourquoi le groupe A a été remplacé par le WRC (World Rally Championship) encore en activité aujourd’hui.

Avis

Les rallyes ont évolué au fil des décennies et les équipes ainsi que les voitures se sont aussi adaptées. McKlein Publishing a su brillamment présenter ce processus d’évolution dans une série de livres courant de 1946 à 1986 : « Group 2 – The genesis of world rallying », « Group 4 – From Stratos to quattro » et « Group B – The rise and fall of rallyings wildest cars« .

Ce 4ème ouvrage permet d’étendre cette couverture jusqu’en 1996 avec le Groupe A, soit plus de 50 ans d’histoire.

McKlein Publishing a permis d’enrichir ce livre de qualité de nombreux clichés en noir et blanc ainsi qu’en couleur de part sa grande collection de photographies prises durant des décennies le long des pistes des championnats de rallye à travers le monde.

Cet ouvrage de 256 pages est de très bonne facture avec une fabrication de qualité dont l’impression des sublimes photos sur du papier épais agréable à feuilleter. Il aura une place importante dans toute bibliothèque de passionnés d’automobile et notamment de rallye.

Disponible en anglais ou en allemand, vous pouvez commander ce livre directement sur le site de l’éditeur : www.mckleinstore.com ou via Amazon :

Caractéristiques

256 pages

450 photos en couleur et en noir et blanc

Langue : Anglais (ou en allemand)

Éditeur: McKlein Publishing

Publication : Novembre 2019

Auteurs : John Davenport & Reinhard Klein

Prix : 49,90 euros

Dimensions : 25 x 30,5 x 2,5 cm

ISBN : 978-3-947156-21-4 (978-3-947156-20-7 en allemand)

Photos : 4Legend.com