Nouveau pneu hiver Continental WinterContact TS 870 : très performant

Pour le nouveau pneu WinterContact TS 870, les ingénieurs pneumatiques de Continental ont mis au point une nouveau design de la bande de roulement et un nouveau composé. Leur mission difficile était de développer un pneu encore meilleur que son prédécesseur primé à plusieurs reprises. Le résultat est un pneu qui, en comparaison directe, offre des distances de freinage 5% plus courtes sur la glace et une maniabilité 5% supérieure sur la neige. Le nouveau WinterContact TS 870 offre également une meilleure adhérence sur la neige, des propriétés améliorées par temps humide et une meilleure maniabilité sur les routes sèches. Les ingénieurs de Continental ont bien progressé en termes de propriétés environnementales du pneu, atteignant une augmentation de 7% de sa longévité et une baisse de 4% de la résistance au roulement.

De meilleures performances et une longévité supérieure

Les bons pneus hiver démontrent une performance très équilibrée dans toutes les disciplines. Pour y parvenir, un nouveau motif de bande de roulement a été développé et le composé de la bande de roulement a été aligné sur les dernières découvertes issue de la R&D du manufacturier allemand de pneus. L’accent a été mis sur des performances sûres sur la neige, sur la glace et sur le mouillé, ainsi que sur un kilométrage plus élevé et une résistance au roulement plus faible.

Technologies

Pour rendre le freinage sur glace encore plus sûr, la zone de contact du pneu comprend jusqu’à 10% de blocs de bande de roulement de plus que son prédécesseur à succès, le Continental Wintercontact TS 860. Les bords et les lamelles de ces blocs agissent comme des essuie-glaces, dispersant rapidement la neige fondante et assurant une bonne adhérence sur les surfaces glacées. Avec leurs lamelles profondes, disposées parallèlement aux rainures diagonales, ce pneu hiver présente un grand nombre d’arêtes, permettant un transfert plus efficace des forces dynamiques et une bonne adhérence en ligne droite et dans les virages sur la neige. Un autre avantage de cette conception est les plus grandes poches de neige dans la bande de roulement. Ceux-ci se remplissent de neige et assurent une meilleure adhérence.

Les nouvelles lamelles imbriquées 3D sont réglées au meilleur angle possible pour s’engager avec la neige. Lorsque les blocs de la bande de roulement s’enfoncent plus profondément dans la neige, ils peuvent s’enclencher plus efficacement et offrir une adhérence supplémentaire.

Le nouveau motif de la bande de roulement présente un concept spécial de rainure centrale qui permet un déplacement latéral de l’eau encore plus rapide lors de la conduite sous la pluie, offrant une meilleure protection contre l’aquaplaning. Un autre facteur qui contribue aux distances de freinage plus courtes est le composé de bande de roulement nouvellement développé, qui, comme dans le modèle précédent, porte le nom de Cool Chili Compound. Un mélange de résines spéciales assure une meilleure adhérence et des distances de freinage plus courtes sur le mouillé.

Un autre effet positif résulte de la flexibilité du composé polymère rendue possible par la densité de réticulation optimisée. Cela améliore la qualité du contact entre le pneu et la route, réduisant l’abrasion et augmentant le kilométrage du pneu. Dans le même temps, le composé a été développé pour générer une réduction marquée de la résistance au roulement. Sur l’étiquette des pneus de l’Union Européenne, le nouveau pneu hiver Continental WinterContact TS 870 est classé «C» pour l’efficacité énergétique et «B» pour l’adhérence sur sol mouillé, tandis que son niveau sonore de 70 dB le place dans la catégorie la plus basse, représentée par une seule onde sonore.

Une présentation en Laponie

Le nouveau pneu hiver Continental WinterContact TS 870 est le digne héritier de l’excellent WinterContact TS 860, commercialisé en 2016. Via différents ateliers, le pneu hiver était notamment testé à 3 niveaux d’usures : neuf à environ 8 mm, à mi-usure à 4 mm et quasiment usé à 2 mm.

A l’état neuf, le nouveau TS 870 offre des performances supérieures en toutes conditions par rapport à son prédécesseur, le TS 860. A mi-usure (4 mm), le grip est encore bon, notamment sur la neige. La nouvelle bande de roulement et le nouveau composé offrent un meilleur grip, même si Continental recommande de changer les pneus hiver à cette usure, au contraire de Michelin avec son Alpin 6 qui offre d’excellentes performances jusqu’à son usure.

A l’état usé, le Continental WinterContact TS 870 offre peu d’adhérence sur la neige et la glace et il faut vraiment remplacer les 4 pneus.

Un atelier drift était organisé avec des Toyota Supra préparées et chaussées de ces pneus à l’avant pour une précision dans la direction et des pneus hiver différents à l’arrière pour permettre aux voitures de glisser plus facilement.

Ce nouveau pneu hiver surprend par ses excellentes performances en conditions hivernales rudes que l’on trouve dans les pays nordiques et notamment en montagne. Il est également fortement recommandable pour une utilisation normale en hiver à travers l’Europe quand les températures descendent en dessous de 7°C. La longévité a également évolué mais un essai sur du long terme l’hiver prochain nous permettra d’en savoir plus.

Disponibilité et dimensions

Ce nouveau pneu hiver sera commercialisé à la fin de l’été 2020 pour la saison hivernale 2020-2021. De nombreuses dimensions (pas encore communiquées) seront disponibles (du 16 au 18 pouces en premier) pour de nombreuses voitures, notamment pour les compactes et les berlines. Les sportives et les SUV auront des déclinaisons à partir de 2021.

