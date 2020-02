WEC – 2ème place pour la Porsche 911 RSR aux 6H de Austin 2020

Après une course âprement disputée en WEC aux États-Unis, Porsche a célébré son quatrième podium de la saison. Les champions en titre Kévin Estre et Michael Christensen ont conclu la course de six heures à Austin à la deuxième place de la catégorie GTE-Pro. Au volant de leur Porsche 911 RSR, le duo était à seulement 4,210 secondes du leader, remportant la victoire après 173 tours sans une seule phase jaune. Leurs coéquipiers Gianmaria Bruni et Richard Lietz n’ont cependant pas eu de chance. Un problème technique a retardé la Porsche 911 RSR #91 trois places plus loin, les pilotes terminant finalement à la septième place dans la catégorie GTE-Pro. Dans le classement des constructeurs, Porsche conserve la deuxième place. Dans la catégorie GTE-Am, Matteo Cairoli, Egidio Perfetti et Laurents Hörr ont décroché la troisième place dans la Porche 911 RSR de 2017 engagée par l’équipe Project 1.

La cinquième manche du WEC à Austin a été caractérisée par différentes stratégies de pneus et de nombreux duels. Sous un ciel nuageux et à des températures d’environ 20 degrés Celsius, les spectateurs ont eu droit à un sprint de six heures sans une seule phase de voiture de sécurité sur le Circuit des Amériques (COTA). Démarrant la course à partir de la deuxième place de la grille, Estre et Christensen ont effectué un parcours fougueux et sans faute et ont été récompensés par la deuxième place.

Cependant, la course pour les vainqueurs de Silverstone Bruni et Lietz s’est avérée décevante. Alors qu’il était à la quatrième place, Bruni a soudainement constaté qu’il ne pouvait pas changer de vitesse et a roulé jusqu’au bord de la piste. Après avoir réinitialisé le système électrique, le changement de vitesse a de nouveau fonctionné. Pour être prudent, l’équipe a remplacé la batterie au prochain arrêt au stand. Le temps perdu a relégué la Porsche 911 RSR à la septième place de la catégorie GTE-Pro.

Résultat de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Thiim / Sörensen (DK / DK), Aston Martin Vantage, 173 tours

2. Christensen / Estre (DK / F), Porsche 911 RSR, 172 tours

3. Calado / Pier Guidi (GB / I), Ferrari 488 GTE Evo, 172 tours

7. Lietz / Bruni (A / I), Porsche 911 RSR, 170 tours

Catégorie GTE-Am

1. Yoluc / Eastwood / Adam (TR / IRL / GB), Aston Martin Vantage, 170 tours

2. Turner / Dalla Lana / Gunn (GB / CDN / GB), Aston Martin Vantage, 170 tours

3. Perfetti / Hörr / Cairoli (N / D / I), Porsche 911 RSR, 170 tours

5. Campbell / Ried / Pera (AUS / D / I), Porsche 911 RSR, 169 tours

6. Wainwright / Barker / Watson (GB / GB / GB), Porsche 911 RSR, 169 tours

9. Preining / de Leener / Curtis (A / B / USA), Porsche 911 RSR, 168 tours

11.Keating / Fraga / Bleekemolen (USA / BRA / NL), Porsche 911 RSR, tours

Photos : Porsche