Un dimanche au Turini avec Stig Blomqvist et une Audi Sport quattro S1 E2

Afin de fêter les 25 ans de l’Audi quattro en 2005, Audi Tradition, la branche Patrimoine de la marque Audi, a organisé au col de Turini le dimanche 30 janvier 2005 une démonstration avec une Audi Sport quattro S1 E2 pilotée par Stig Blomqvist, aux côté d’une Audi quattro A2. Invité par Roland Gumpert et Audi Tradition, 4Legend.com était présent pour cet évènement incroyable et nous sortons des photos et vidéos de nos archives.



A une certaine époque, la marque Audi avait beaucoup plus de moyens qu’aujourd’hui pour la passion et le patrimoine. Il faut remonter à fin janvier 2005 pour se remémorer d’agréables souvenirs en compagnie de Roland Gumpert et Stig Blomqvist.

En plein hiver, la neige était récemment tombée sur le col de Turini, le rendant assez glissant, comme ce fut le cas plus de 20 ans en arrière quand Audi faisait sensation au championnat mondial des rallyes.

Pour l’occasion, le col et une partie de la montée de Turini ont été fermés à la circulation pendant quelques heures afin de faire des photos et des vidéos pour un média allemand et pour les commémorations des 25 ans de l’Audi quattro.

A l’arrivée en haut du col, deux remorques grise aux couleurs Audi Sport ont servi au transport de deux voitures mythiques du passé glorieux de la marque aux quatre anneau dans le sport automobile et notamment au rallye Monte-carlo : l’Audi quattro A2 pilotée par Michèle Mouton avec Fabrizia Pons (victorieuse au rallye Monte-Carlo 1984) et l’Audi Sport quattro S1 E2 pilotée par Walter Röhrl avec Christian Geistdorfer Stig Blomqvist (arrivée 4ème au classement de l’édition 1986). Pour l’occasion, cette voiture avait les noms de l’équipage changés pour Stig Blomqvist et son copilote Björn Cederberg.

Après un long périple depuis Ingolstadt, la première remorque a libéré sa précieuse cargaison : l’Audi Sport quattro E2.

Durant la préparation de la voiture pour son utilisation sur la route mythique du col de Turini, des échanges ont eu lieu avec l’équipe d’Audi Tradition et notamment avec Stig Blomqvist et Roland Gumpert (ancien directeur d’Audi Sport). L’écoute des anecdotes croustillantes et passionnantes sur cette époque glorieuse ont profité aux rares passionnés présents à cet évènement.

Ce fut également l’occasion de monter sur le siège passager et apprécier le pilotage suédois hors-pair, que cela soit dans la voiture de course que dans une Audi Sport quattro civil blanche ayant auparavant appartenu à Roland Mayer (MTM).

Après quelques allers-retours pour tourner des vidéos et prendre des photos, le second véhicule a été sorti de sa remorque, mais n’a pas roulé. Ce fut l’occasion immortaliser la présence de ces deux véhicules en ces lieux chargés d’histoires automobiles.

Le staff avait également amené avec eux la toute nouvelle Audi S4 Avant B7 en bleu sprint, une Audi A8 ainsi qu’une Audi allroad V8.



Pour encore plus de plaisir, voici le reportage réalisé par le média allemand DSF (aujourd’hui Motorvision) vous donnant un avant-goût des sensations à bord de l’Audi de rallye.

Photos : 4Legend.com – Vidéos : 4Legend.com / MTM France / Motorvision