Le Groupe Volkswagen dépasse les objectifs européens de CO2 en 2021

Volkswagen a fait des progrès significatifs dans la décarbonisation de ses véhicules avec pour objectif de devenir un groupe de mobilité durable axé sur les logiciels. En 2021, 472 300 véhicules électrifiés ont été livrés dans l’Union européenne, y compris en Norvège et en Islande, soit 64% de plus que l’année précédente. Le pourcentage de véhicules 100% électriques et de véhicules hybrides rechargeables a augmenté pour atteindre 17,2% des livraisons totales (2020 : 10,1%). Le Groupe s’affiche donc clairement en leader du marché des véhicules 100% électriques en Europe, avec une part de marché d’environ 25%. Les résultats préliminaires montrent que le Groupe obtient une moyenne de 118,5 g/km d’émissions de CO2 en Europe en 2021 sur ses véhicules particuliers neufs, ce qui le situe à environ 2% en dessous de l’objectif légal. La confirmation définitive de la Commission Européenne devrait suivre à une date ultérieure. Les émissions de Bentley et Lamborghini sont mesurées individuellement, ce qui explique qu’elles ne soient pas incluses dans ce résultat.

« L’offensive électrique menée dans l’ensemble du Groupe s’est nettement accélérée l’année dernière avec de nombreux nouveaux modèles attractifs. Près d’un véhicule sur cinq livré en Europe était électrifié et plus de la moitié de ces véhicules étaient 100% électriques. Cela nous a permis de continuer à réduire les émissions de CO2 de nos véhicules et d’atteindre l’objectif européen. Nous avons également pu inciter de nombreux nouveaux clients à opter pour l’électro-mobilité. Dans le cadre de notre stratégie NEW AUTO, nous continuerons à progresser de manière systématique dans l’électrification de notre portefeuille dans les années à venir. Nous tablons sur 60% de véhicules 100% électriques en Europe en 2030. », a déclaré Christian Dahlheim, en charge des ventes du Groupe Volkswagen.

En 2020, le Groupe Volkswagen affichait une moyenne d’émissions de CO2 de 99,9 g/km pour ses véhicules dans l’Union européenne (y compris le Royaume-Uni, la Norvège et l’Islande), un chiffre alors calculé sur la base du Nouveau Cycle de Conduite Européen (New European Driving Cycle – NEDC). Depuis 2021, la base légale est la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test). Le cycle de test qui sous-tend cette procédure est plus réaliste que celui du NEDC, avec, par exemple, une vitesse maximale plus élevée. Il en résulte généralement des émissions de CO2 plus élevées, ce qui explique que les objectifs de CO2 des véhicules soient également passés à la norme WLTP. Les valeurs obtenues en 2020 en 2021 ne sont donc pas comparables. En outre, le Royaume-Uni n’est plus inclus dans les résultats de 2021 depuis sa sortie de l’UE.

Cette année, le Groupe Volkswagen proposera de nouveaux véhicules 100% électriques à ses clients dans le cadre de son offensive électrique. Sur la base de la Plateforme Modulaire Électrique (MEB), la marque Volkswagen a prévu de lancer les coupés SUV dynamiques ID.5 et ID.5 GTX déjà dévoilés, ainsi que l’emblématique ID. BUZZ. ŠKODA lancera le coupé sportif Enyaq iV3, lui aussi basé sur la MEB, et CUPRA augmentera l’autonomie de la Born4 avec une capacité de batterie supplémentaire et une version e-Boost plus puissante. Audi présentera une mise à niveau de l’e-tron, et de nouvelles versions des modèles Porsche Taycan et Taycan Sport Turismo seront disponibles pour la première fois.

Le Groupe a pour objectif de devenir le leader mondial de la vente de véhicules électriques d’ici à 2025. Entre 2022 et 2026, environ 52 milliards d’euros d’investissement sont prévus dans l’électro-mobilité et près de 8 milliards d’euros supplémentaires pour l’hybridation du portefeuille de modèles.

Volkswagen est le premier groupe automobile à s’engager en faveur de l’Accord de Paris sur le climat avec l’intention d’atteindre la neutralité carbone nette d’ici 2050, ce qui explique que le Groupe progresse systématiquement dans la décarbonisation, en ne se limitant pas aux véhicules. La centrale électrique de Wolfsburg, qui produit de l’électricité pour l’usine et du chauffage résidentiel pour la ville, a récemment été convertie du charbon au gaz. Ce changement permettra d’économiser 1,5 million de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de 870 000 véhicules.

MAN Energy Solutions va encore plus loin. L’entreprise travaille déjà sur une technologie innovante pour remplacer le chauffage résidentiel provenant des centrales électriques alimentées à l’énergie fossile. Une centrale géothermique avec couplage des secteurs est en cours d’expérimentation à Esbjerg. D’une capacité de chauffage totale de 50 MW, elle alimentera chaque année près de 100 000 résidents avec environ 235 000 MWh. Les économies de CO2 ainsi réalisées atteindront 100 000 tonnes par an – soit l’équivalent des émissions de 55 000 véhicules.

