Nokian Green Step : un concept de pneu composé à 93% de matériaux recyclés ou renouvelables

Depuis des décennies, Nokian Tyres s’efforce de rendre le monde plus sûr. L’entreprise franchit une nouvelle étape en lançant son pneu le plus durable à ce jour. Le pneu concept Green Step de Nokian Tyres est un chef-d’œuvre d’innovation durable avec son design ambitieux composé à 93% de matériaux recyclés ou renouvelables. Cela rapproche encore plus l’entreprise de son objectif : d’ici 2030, 50% de toutes les matières premières utilisées dans les pneus de Nokian Tyres seront recyclées ou renouvelables.



Nokian Tyres Green Step ouvre la voie à une conduite plus durable

En 2021, Nokian Tyres s’est fixé un objectif ambitieux : d’ici 2030, 50% de toutes les matières premières utilisées dans ses pneus seront recyclées ou renouvelables. Le pneu concept Green Step de Nokian Tyres témoigne de l’ingéniosité de la R&D de Nokian Tyres ainsi que de son ambition de rendre la conduite plus durable.

« Les conducteurs s’intéressent de plus en plus à la durabilité de leurs pneus, ce qui nous demande de créer des pneus répondant à ces normes. Cela met également la pression sur l’industrie pour qu’elle développe des matériaux plus respectueux de l’environnement, ainsi que sur la technologie de fabrication des pneus pour qu’elle s’adapte à ces matériaux. Avec un pneu concept comme le Green Step, nous pouvons repousser les limites. C’est une situation gagnant-gagnant pour tous, mais surtout pour l’environnement. », a déclaré Jouko Ilomäki, Development Manager de Nokian Tyres.

Tout le caoutchouc utilisé dans le pneu concept Green Step est naturel et des huiles renouvelables telles que l’huile de canola (Colza) sont utilisées. Presque tous les plastifiants, résines et auxiliaires technologiques proviennent de ressources renouvelables. De plus, la silice de cendre de balle de riz naturelle agit comme charge principale pour la bande de roulement et le flanc, et la fibre de cordon renouvelable est utilisée pour rendre le pneu plus résistant.

« Nous avons appris de nouvelles choses avec chaque innovation faite pour le pneu concept. Par exemple, l’une des tâches les plus exigeantes consistait à remplacer complètement le caoutchouc synthétique par du caoutchouc naturel, ce que nous avons finalement réussi. », a ajouté Jouko Ilomäki.

La part des matériaux recyclés augmentera à l’avenir

Presque chaque composant du Nokian Green Step comprend également des matériaux recyclés. Par exemple, le noir de carbone utilisé dans les mélanges de caoutchouc est issu de pneus en fin de vie, et le butyle utilisé dans la surface intérieure ainsi que l’acier des ceintures d’acier et des tringles de la structure sont principalement recyclés.

« Nous pensons que l’utilisation de caoutchouc recyclé et en particulier de noir de carbone recyclé sera une tendance future dans la fabrication de pneus : d’ici 2030, nous aurons plusieurs nouveaux fournisseurs et une technologie plus avancée. En outre, la demande de matières premières contenant des composants recyclés ou renouvelés augmentera. Nous sommes très heureux de pouvoir déjà intégrer autant d’éléments recyclés dans le Green Step. », a déclaré Jouko Ilomäki.

Au profit des conducteurs du monde entier

Le pneu Nokian Tyres Green Step est un pneu hiver : il peut rouler sur la neige et la glace. Certains des matériaux utilisés dans le pneu concept sont familiers des modèles de pneus précédents de Nokian Tyres. Le caoutchouc naturel est un matériau important dans tous les pneus en raison de ses caractéristiques bénéfiques. Des sources alternatives de caoutchouc naturel, telles que la plante guayule, sont également recherchées. Les huiles renouvelables sont courantes dans les pneus du fabricant finlandais, car Nokian Tyres a cessé d’utiliser des huiles hautement aromatiques en tant que premier fabricant de pneus au monde en 2005.

« Même si le processus de conception du Nokian Tyres Green Step a commencé il y a environ un an, il est en fait le résultat de décennies d’innovation et d’expertise accumulée dans la conception de pneus durables. De nombreuses innovations durables trouvées dans le Green Step sont déjà utilisées dans nos pneus, et les conducteurs réguliers en bénéficient depuis des années. Nous avons fait de nouvelles innovations au cours du processus de conception du Green Step et elles seront intégrées dans les futurs pneus proposés aux consommateurs du monde entier. Nous voulions explorer les limites de nos capacités d’innovation durable et le résultat a été le Green Step. C’est la preuve de notre ambition et de notre savoir-faire. », a déclaré Teemu Soini, directeur principal du développement des matériaux chez Nokian Tyres.

Des actions concrètes pour un monde plus sûr

Depuis le jour où Nokian a inventé le premier pneu hiver au monde en 1934, les pneus hiver haut de gamme de Nokian Tyres ont été chéris par des générations de conducteurs qui souhaitent profiter de la tranquillité d’esprit dans toutes les conditions. Cependant, Nokian Tyres ne se concentre pas uniquement sur la protection des conducteurs ; l’entreprise travaille également sans relâche pour aider à protéger le monde qui nous entoure. Cela se traduit dans toutes nos actions, de la conception des pneus à la production : nous avons été le premier manufacturier de pneumatiques à faire approuver nos ambitieux objectifs scientifiques de réduction des émissions de CO2 et avons abaissé la résistance au roulement de nos pneus de 8,5% en moyenne depuis 2013, économisant carburant et la diminution des émissions de CO2. Le pneu Nokian Tyres Green Step est une autre démonstration de cette passion, et l’innovation qui a permis de fabriquer le pneu profitera aux générations à venir. C’est une autre étape sur le chemin vers un monde plus sûr.

Photos – Vidéo : Nokian Tyres