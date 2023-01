VW a développé une climatisation intelligente pour sa nouvelle ID.7

Le système de climatisation est aujourd’hui un équipement incontournable, assurant le maintien d’une température agréable au sein de l’habitacle, quelle que soit la saison. Avec la nouvelle ID.7, Volkswagen franchit une nouvelle étape et propose pour la première fois un système de climatisation permettant de chauffer ou de refroidir le véhicule avant même le démarrage. Cette innovation est rendue possible notamment par l’emploi de sorties d’aération à pilotage électronique qui assurent une répartition de l’air dans l’ensemble de l’habitacle dès que le conducteur s’approche avec sa clé. Par ailleurs, ce nouveau système de climatisation intelligent réagit également aux commandes vocales et tient compte de l’ensoleillement et des préférences des utilisateurs. Il offre ainsi un niveau de confort thermique qui permettra à la nouvelle berline électrique de s’imposer comme une référence sur son segment.

C’est avec un concept camouflé que Volkswagen a dévoilé un premier aperçu de la nouvelle ID.7 à l’occasion du salon CES 2023 (Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement Technique, a déclaré : « L’ID.7 atteste de notre volonté de proposer des technologies intelligentes et des innovations répondant aux besoins des clients sur le segment à fort volume des berlines premium. »

Des « sorties d’aération intelligentes » très réactives fonctionnant comme des ventilateurs

L’ID.7 lance le système de climatisation avant même que les passagers ne montent à bord, dès qu’elle détecte sa clé à proximité. Les jours où il fait chaud, c’est le système de refroidissement qui se lance, et lorsque les températures sont plus fraîches, c’est au tour du chauffage. Lorsqu’il fait chaud, dès qu’une portière s’ouvre, les sorties d’aération intelligentes brassent l’air de l’habitacle avec de vastes mouvements horizontaux afin de rafraîchir rapidement et complètement l’intérieur. Une fois tout le monde installé à bord, on peut alors choisir entre une ventilation ciblée sur les passagers et un système de ventilation indirecte de l’habitacle. L’ID.7 est le tout premier modèle Volkswagen à être doté d’une climatisation intelligente de ce type.

La convivialité au cœur du système

Sur le nouvel écran de 38 centimètres (15 pouces) du système d’infodivertissement de la VW ID.7, la commande de climatisation est placée tout en haut du bandeau de commande. Elle reste ainsi visible en permanence et accessible d’une simple pression du doigt. Le menu contextuel intuitif permet de piloter numériquement l’ensemble des ventilateurs intelligents placés sur les sorties d’aération. L’intensité et la direction des mouvements de brassage de l’air peuvent ainsi être paramétrées de manière intuitive, et les données être enregistrées dans les préférences personnelles. Le réglage de la température s’effectue quant à lui via des curseurs tactiles rétroéclairés.

Un système de climatisation à pilotage numérique avec commande vocale

La commande vocale permet également d’activer la climatisation à pilotage numérique. Certaines fonctionnalités spécifiques à des besoins propres sont désignées sous le nom de « Smart Climates » : ainsi, il suffit par exemple de dire « Bonjour ID., j’ai froid aux mains » pour lancer d’une part le chauffage du volant et obtenir d’autre part un souffle d’air chaud dirigé vers les mains du conducteur pendant environ cinq minutes.

Une climatisation adaptée aux préférences individuelles

L’ID.7 permet d’enregistrer dans le menu dédié les préférences individuelles de chaque utilisateur, en incluant notamment les paramètres personnalisés liés au chauffage et à la climatisation. Un atout précieux lorsque plusieurs personnes conduisent régulièrement l’ID.7.

Premier modèle VW doté d’un capteur d’ensoleillement

Lorsque le système de climatisation automatique est activé, il s’adapte de manière intelligente à la température ambiante. Ainsi, lorsqu’il fait chaud et que la lumière du soleil est très intense, un capteur placé près du pare-brise détecte l’angle des rayons du soleil : si un côté de la voiture est plus chauffé que l’autre, l’ID.7 adapte automatiquement l’intensité de la climatisation de ce côté en modifiant d’abord la ventilation de la zone concernée au sein de l’habitacle puis en modifiant la ventilation ciblée sur les passagers concernés.

Lancement de l’ID.7 au cours de l’année 2023

Après l’ID.3, l’ID.4, l’ID.5, l’ID.6 (disponible en Chine uniquement) et l’ID. Buzz, l’ID.7 sera le sixième modèle de la gamme ID. entièrement électrique. Il s’agit après l’ID.4 du deuxième modèle Volkswagen destiné au marché mondial conçu à partir de la plateforme électrique modulaire MEB. La première mondial de l’ID.7 est prévu pour le deuxième trimestre 2023. La nouvelle berline électrique devrait ensuite arriver sur les marchés chinois et européens avant la fin de l’année 2023, et en Amérique du Nord en 2024.

Photos – Vidéo : Volkswagen