12H Bathurst 2024 – Engagement de 4 Audi R8 LMS & Vidéo Live de la course

Quatre équipes Audi visent la victoire à Mount Panorama ce week-end, à la recherche de l’insaisissable quatrième titre des 12 Heures de Bathurst pour la marque aux quatre anneaux. Trois Audi R8 LMS sont en effet engagées aux 12 Heures de Bathurst 2024, avec une combinaison de pilotes australiens chevronnés et d’une impressionnante équipe internationale de pilotes Audi Sport.



Melbourne Performance Centre (MPC), qui gère les opérations d’Audi Sport customer racing en Australie, aligne trois Audi R8 LMS GT3 dans l’édition 2024 de la course d’endurance australienne. Deux Audi R8 LMS GT3 sont engagées dans la catégorie Pro et la troisième dans la catégorie Pro-Am. Une quatrième Audi R8 LMS GT3 de Valmont Racing/Tigani Motorsport participera également à la course dans la catégorie A-Silver.

Cette année, la stratégie de MPC est légèrement différente : Brad Schumacher (actuel champion GT World Challenge Australia Am) fait équipe avec les pilotes Audi Sport Markus Winkelhock et Ricardo Feller dans l’Audi R8 KFC #2, tandis que Liam Talbot, actuel champion GT World Challenge Australia Pro-Am, fera équipe avec les pilotes internationaux Audi Sport Kelvin van der Linden et Christopher Haase, dans la voiture Wash It #22.

Les deux pilotes australiens sont au sommet de leur art et viennent de remporter leurs catégories respectives l’année dernière, tandis que le contingent international de pilotes compte de nombreux départs aux 12 Heures de Bathurst et une riche expérience de toutes les grandes courses d’endurance internationales.

Troy Russell, le patron de MPC, estime que cette combinaison pourrait porter ses fruits cette année, les deux pilotes locaux ayant remporté leurs catégories GT respectives l’an dernier et les pilotes Audi Sport possédant tous une grande expérience du célèbre circuit de Bathurst, long de 6,2 kilomètres.

Dans la catégorie Pro-Am, les vétérans Lee Holdsworth, Dean Fiore et Marc Cini feront à nouveau équipe dans la voiture Hallmark n°9 et tenteront de poursuivre leur impressionnante histoire dans la course. La course de cette année est la 12e participation de Marc Cini, ce qui est un record dans l’ère GT qui a commencé en 2011, une année qui a vu Audi dominer avec son résultat historique d’un doublé.

Une autre Audi R8 (#44) s’élance dans la catégorie A-Silver avec Marcel Zalloua et Sergio Pires, rejoints par Brad Shiels et Luke Youlden, vainqueur de Bathurst 1000, dans l’équipe Valmont Racing/Tigani Motorsport.

Audi est l’actuel détenteur du record des 12 Heures de Bathurst depuis l’adoption des règles GT en 2011, avec trois victoires absolues à son actif. La dernière victoire remonte à 2018, lorsque Robin Frijns, Stuart Leonard et Dries Vanthoor ont remporté les honneurs à l’issue d’une course émaillée d’accidents et d’arrêts.

Cette année, la concurrence viendra à nouveau de Mercedes et de Porsche, avec de fortes participations des deux marques allemandes, ainsi qu’un champ de talents locaux et internationaux.

Les essais ont débuté le vendredi avec une belle performance de l’Audi R8 LMS #22. Les qualifications se déroulent ce samedi et, bien sûr, la course dimanche à partir de 5h45 (heure locale, 19h45 heure de Paris). La course pourra être suivie en direct sur cette page via la vidéo ci-dessus.

Voitures engagées

Audi R8 LMS GT3 Evo II #2 – KFC Team MPC- Ricardo Feller/Brad Schumacher/Markus Winkelhock

Audi R8 LMS GT3 Evo II #9 – Hallmarc Team MPC – Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth

Audi R8 LMS GT3 Evo II #22 – Wash It Team MPC – Christopher Haase/Kelvin van der Linde/Liam Talbot

Audi R8 LMS GT3 #44 – Valmont Racing/Tigani M’sport – Marcel Zalloua/Sergio Pires/Luke Youlden

Photos : Audi – Vidéo : GT World