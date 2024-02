VW ID.7 Tourer – Le premier grand break électrique

L’ID.7 est le fleuron des modèles électriques de Volkswagen – une berline coupé évolutive offrant de grandes autonomies. Volkswagen élargit maintenant la gamme ID.7 en Europe avec un break : l’ID.7 Tourer. La nouvelle Volkswagen représente l’un des premiers breaks 100% électriques de la catégorie des berlines haut de gamme. Volkswagen y est présent en parallèle avec la Passat en version break. Les deux modèles se complètent et proposent ensemble tous les types de motorisation – des motorisations Diesel et essence, particulièrement efficientes, aux motorisations hybrides rechargeables avec plus de 100 km (WLTP) d’autonomie électrique et tout électriques. La nouvelle ID.7 Tourer associe les avantages en termes d’émissions de la mobilité électrique à une grande autonomie (jusqu’à 685 km) ainsi qu’à un habitable de haute qualité, un confort de voyage exceptionnel et une habitabilité supérieure – ce qui en fait une voiture particulièrement adaptée aux professionnels.

Le premier break électrique Volkswagen

Imelda Labbé, Membre du Directoire de la Marque Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-vente, déclare : « La nouvelle ID.7 Tourer est le break parfait, particulièrement pour les familles et les longs trajets. Avec beaucoup d’espace et un niveau de confort élevé, elle impressionne par son autonomie électrique. ». L’ID.7 Tourer sera produite avec la berline coupé ID.7 et le SUV ID.4 à l’usine de Emden, en Allemagne.

L’électrique polyvalente

L’arrière de l’ID.7 Tourer se démarque nettement de celui de la berline coupé. Le design du break électrique se caractérise notamment par sa longue ligne de toit. D’un point de vue stylistique, le Tourer au design avant-gardiste est la fusion entre un break classique de la taille de la Passat et un shooting brake particulièrement dynamique dans le style de l’Arteon. Grâce à l’augmentation de la hauteur à l’arrière, le volume du coffre dépasse largement celui de la berline coupé : avec cinq personnes à bord, l’ID.7 Tourer peut accueillir jusqu’à 605 litres de bagages (avec le dossier des sièges arrière en position cargo). En chargeant jusqu’aux dossiers des sièges avant et à hauteur du toit, cette valeur passe à 1 714 litres. La longueur de l’espace de chargement atteint alors près de deux mètres.

Jusqu’à 685 km d’autonomie WLTP

La nouvelle ID.7 Tourer est équipée de la dernière génération de système de propulsion électrique. Volkswagen proposera deux capacités de batterie différentes pour l’ID.7 Tourer. En fonction de l’énergie contenue dans la batterie, le break électrique devrait atteindre une autonomie WLTP de 685 km. La plus grande batterie est conçue pour une puissance de charge maximale de 200 kW dans les stations de charge rapide à courant continu. À ce niveau de puissance, la batterie peut être rechargée de 10 à 80% en nettement moins de 30 minutes.

Affichage tête haute de série

La nouvelle ID.7 Tourer sera lancée avec des équipements technologiques innovants, notamment un affichage tête haute à réalité augmentée de série. Celui-ci projette dans le champ de vision du conducteur des informations pertinentes pour le trajet, afin que ses yeux restent concentrés sur la route. Dans le même temps, l’affichage tête haute à réalité augmentée modifie l’architecture du cockpit car il permet aux instruments classiques de devenir compacts.

Nouvelle application Wellness In-Car

Dans la nouvelle ID.7 Tourer, Volkswagen offre un confort de première classe. Cela est possible grâce à des détails tels que des bouches d’aération actionnées automatiquement par de petits moteurs de commande, des sièges ergoActive avec une nouvelle fonction de massage par points de pression et régulation thermique automatique. Une autre innovation à bord est le toit ouvrant panoramique3 avec verre intelligent – ici, les couches de verre peuvent être commutées électroniquement pour être soit opaques, soit transparentes. L’application Wellness In-Car est également une nouveauté. Elle permet de régler différentes fonctions du véhicule au moyen de trois programmes préconfigurés (Fresh Up, Calm Down et Power Break) qui peuvent contribuer à améliorer le bien-être pendant le trajet ou les pauses. En fonction de l’équipement du véhicule, l’application permet de gérer l’éclairage d’ambiance, le son, la climatisation, la fonction ‘verre intelligent’ du toit panoramique, la climatisation des sièges ainsi que leur fonction massage, ainsi que l’ID.LIGHT et l’écran d’infodivertissement.

Ouverture des commandes

Les commandes en Europe devraient débuter au premier trimestre 2024.

Photos : Volkswagen