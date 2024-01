Essais de durabilité de la Bentley Blower Jnr sur trois continents

Inspirée par la voiture n°2, la Bentley la plus précieuse, célèbre et emblématique du monde, la Bentley Blower Jnr est le fruit d’un travail de collaboration entre The Little Car Company et la Bentley Heritage Collection. Elle est fabriquée à la main selon des normes de qualité extrêmement rigoureuses et ornée de superbes détails inspirés de la Blower d’origine. Afin de tester l’ingénierie et le design de la Bentley Blower Jnr, The Little Car Company entreprend un programme d’essais de durabilité de plus de 8 000 km sur trois continents. Ce programme a débuté par une mission très saisonnière : récupérer un sapin de Noël dans la campagne enneigée de Suisse en vue de la fête de Noël.

Le programme d’essais de durabilité comprend des essais de conduite en conditions réelles et d’utilisation sur différents terrains d’essai avant le début de la production en 2024. La reproduction à une échelle de 85% de la Bentley 4½-litre suralimentée de 1929 est soumise à d’importants essais, notamment sur les ceintures de sécurité, pour obtenir l’homologation UE L7e.

La Bentley Blower Jnr est équipée d’un groupe motopropulseur électrique 48 V doté d’un moteur de 15 kW (20 ch) pour une vitesse de pointe de 72 km/h au Royaume-Uni et dans l’Union européenne (contre 40 km/h aux États-Unis en raison de la réglementation locale) et d’une autonomie prévue de près de 105 km, avec des sièges en tandem pour deux adultes.

Fabriquée entièrement à la main à partir de matériaux authentiques fidèles à l’originale, la Bentley Blower Jnr comporte plus de 700 pièces. La carrosserie est fabriquée en deux sections et tandis que la structure de carrosserie arrière est en fibre de carbone plutôt qu’en frêne, elle est recouverte d’un tissu imprégné à l’instar de l’originale. Parcouru d’ouïes de refroidissement, le capot est fait à la main en aluminium à l’aide de techniques traditionnelles et fixé grâce à de superbes sangles en cuir.

La Bentley Blower Jnr comprend un châssis authentique doté de ressorts à lames et d’amortisseurs à patin de friction d’époque en version miniature. Les freins avant Brembo et arrière à tambour produisent toute la puissance de freinage nécessaire. Le moteur électrique est monté sur l’essieu arrière, tandis que les batteries et l’électronique sont dissimulées dans un plateau inférieur.

Compte tenu des normes actuelles, la reproduction d’une voiture d’époque légendaire des années 1930 a été semée d’embûches, relatives à l’éclairage, aux ceintures de sécurité et aux arêtes non conformes. Malgré tout, cinq Bentley Blower Jnr « expérimentales » réalisent aujourd’hui des activités de durabilité et d’activation marketing dans le monde entier, et une Bentley Blower Jnr hommage est en cours de fabrication.

Alors que les réseaux sociaux étaient inondés d’images de supercars transportant des sapins de Noël, Bentley et The Little Car Company ont saisi l’occasion de participer aux festivités avec leur reproduction à taille réduite. La Bentley Blower Jnr s’est révélée parfaite pour transporter facilement un sapin en prévision de la fête de Noël.

Photos : Bentley