Bentley a présenté sa nouvelle collection lors de la Milan Design Week 2023

Bentley Home, en partenariat avec trois designers et architectes de renommée internationale, a lancé une nouvelle collection de sept créations à l’occasion de la Milan Design Week 2023. L’Atelier Bentley Home situé dans l’historique Palazzo Chiesa sera transformé pour l’occasion afin de proposer un environnement multisensoriel au sein de son jardin intérieur.

La collection réaffirme la matérialité et l’élégance du design Bentley Home en partenariat avec de grands designers choisis pour leur talent et leur utilisation innovante de matériaux durables, de formes naturelles, d’un savoir-faire artisanal exceptionnel et de technologies de fabrication de pointe. Chaque pièce devient un superbe meuble contemporain et pratique.

Bentley Home a collaboré avec Federico Peri sur une nouvelle série de tables, dont une table basse disponible en différents placages, ainsi que dans une nouvelle finition Paper Marble par Paper Factor. L’architecte Riccardo Cavaciocchi, fondateur de Paper Factor, a créé une finition pour table dont l’apparence et le toucher ressemblent au marbre, mais qui est fabriquée à partir de « papier brut » et de pigments naturels.

Conformément à l’intérêt de Bentley pour la durabilité, le savoir-faire artisanal et la matérialité, Paper Factor emploie des techniques traditionnelles mêlant productions mécanique et manuelle. Cet article entièrement personnalisable sera plus largement proposé au sein de la collection Bentley Home en 2023.

Chris Cooke, directeur Collaborations esthétiques Bentley, a déclaré : « Quand Bentley collabore avec des designers mondialement célèbres, il ne s’agit pas simplement de réunir de grands esprits, mais de créer une relation basée sur un objectif commun. La nouvelle collection éphémère 2023 allie avec brio un savoir-faire artisanal et un confort exceptionnel avec notre inlassable quête de matériaux durables innovants qui vise à proposer des finitions véritablement uniques, dans des formes inspirées par les lignes fluides et les courbes élégantes d’une Bentley. »

La nouvelle collection réaffirme les codes esthétiques les plus emblématiques de Bentley : des lignes nettes, une utilisation habile du bois, de superbes courbes et des formes bien définies.

Un design signé Federico Peri avec Bentley Home

Table basse et table d’appoint Thames

L’ensemble Thames de deux ou trois tables conçu par Federico Peri résume la vision de Bentley Home : un extrême souci du détail, des matériaux durables et un savoir-faire artisanal. Leur design inspiré des atolls intègre un noyau central contrasté encadré d’ondulants motifs de veines sur des pieds élégants.

L’une des tables basses est disponible dans une version Paper Factor conçue par Riccardo Cavaciocchi. Elle est fabriquée à partir d’un composé de micro-cellulose de « papier brut » et de pigments naturels traités afin d’obtenir une surface semblable au marbre en finition monochrome ou incluant des accents bordeaux.

Table de salle à manger Camden

Federico Peri, designer basé à Milan, a créé la nouvelle table Camden en partenariat avec Bentley Home. Son design illustre certains des principaux concepts de la collection Bentley Home 2023 : l’énergie, des lignes précises et pures, la légèreté et la matérialité. Les élégants pieds de la table donnent l’impression d’être suspendus et une impression renforcée d’apesanteur, pour une apparence chic et dynamique.

Console Dalston

La console géométrique comprend une combinaison dynamique en trio et un rendu marbré exclusif aux lignes sinueuses et délicates. Sa forme, qui s’inspire de l’avant d’une Bentley vintage, apporte un sentiment de puissance et de mouvement. Sur une intense base sombre, le rendu dégradé lancé par Bentley Home en 2021 est apposé à la main. Il offre aux clients une option de personnalisation supplémentaire à travers une finition ombrée applicable sur le placage de leur choix et pour la première fois en 2023, sur la console effet marbre. Et il ne s’agit là que de l’une des nombreuses options disponibles pour les clients qui souhaitent créer des spécifications hautement personnalisées.

Un design signé Carlo Colombo avec Bentley Home

Canapé et fauteuil Bayton

Conçu par l’architecte Carlo Colombo en partenariat avec Bentley Home, le canapé Bayton est élégant, raffiné et confortable. Sa forme s’inspire des voitures Bentley avec un cadre en bois travaillé et des courbes aux superbes proportions, en plus d’une garniture suivant de près les lignes du cadre.

Un design signé Bentley Home

Lit Brixton

Ce lit extrêmement confortable alliant minimalisme et élégance se caractérise par des courbes dynamiques. Le cadre intérieur de la double tête de lit est proposé en bois naturel ou en finition vernie et contraste avec la mince garniture afin d’illustrer le concept de mouvement. À la fois belle et pratique, une lumière en option peut être intégrée à la tête de lit et souligne les textures variées du lit. Le cadre intérieur, les tablettes et le pied de lit sont disponibles en différents placages.

Adresse

Atelier Bentley Home, Palazzo Chiesa, Corso Venezia, n. 36, 20122 Milan.

Ouvert au public pendant le Salone del Mobile : du lundi 17 avril au dimanche 23 avril, de 10 h à 21 h.

L’Atelier Bentley Home est ouvert au public sur rendez-vous toute l’année.

Photos : Bentley