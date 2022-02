Bentley renforce sa capacité d’impression 3D pour produire des milliers de composants

Bentley Motors a partagé les détails de l’impact d’un investissement de 3 millions de livres sterling pour doubler sa capacité de fabrication additive (FA) au siège de la société à Crewe, en Angleterre, où tous les modèles Bentley sont construits. Une installation de FA à la pointe de la technologie a été appliquée à un large éventail d’utilisations, produisant plus de 15 000 composants rien qu’en 2021. Cette expansion permettra également à Bentley d’utiliser une technologie de pointe pour créer des composants de véhicules imprimés en 3D et une personnalisation encore plus grande des voitures des clients.

L’investissement de cette nature dans un processus aussi innovant est un autre exemple de la vision de Bentley de créer un modèle commercial durable à long terme et de rester à la pointe du progrès technologique. Les systèmes FA convertissent les modèles CAO 3D en composants physiques et sont reconnus comme l’une des technologies qui se développent le plus rapidement au monde. L’équipe de recherche et développement innovante de Bentley a déjà identifié une grande variété d’articles à imprimer, y compris des outils assistés sur le terrain pour les employés à la fabrication, tels que des blocs de ponçage légers dans l’emblématique atelier de menuiserie de Bentley. De plus, des équipements d’outillage historiquement précis nécessaires à la fabrication de pièces pour le modèle Bentley Blower Continuation ont été créés, et même des écrans faciaux fournis au secteur de la santé en raison de la pandémie de COVID-19.

La fabrication additive a été utilisée pour créer des composants physiques pour plusieurs prototypes de Bentley, y compris des modèles de groupe motopropulseur à grande échelle et des modèles de soufflerie aérodynamique. Les techniques avancées ont également été utilisées pour produire des pièces pour les modèles Bentley qui ont battu tous les records et qui ont été pilotés lors de l’exigeant Pikes Peak Challenge en Amérique.

Les méthodes les plus récentes contribuent à accélérer le développement de produits, permettant à Bentley de produire une profusion de pièces sans avoir besoin de sous-traiter. Cela fait partie de la stratégie révolutionnaire Beyond100 de l’entreprise, ciblant le leadership de la mobilité durable en réinventant chaque aspect de l’entreprise.

L’équipement de pointe installé de la fabrication additive permet une économie de 50% sur les pièces et en fonctionnant 24 heures sur 24, l’installation est capable de produire des milliers de composants dans plus de 25 options de matériaux différentes. Les collègues de Bentley de toute l’entreprise se voient désormais proposer une formation en FA pour comprendre comment ils peuvent bénéficier de l’utilisation du processus de pointe dans leur travail.

Peter Bosch, membre du conseil d’administration de Bentley en charge de la fabrication, a ajouté : « L’approche de Bentley en matière de fabrication additive est à la pointe de l’industrie et l’installation devient rapidement la pierre angulaire de nos ambitions de la Dream Factory. L’un des principaux avantages est qu’elle est axée sur l’efficacité, réduisant le coût et la complexité d’une myriade d’emplois. Ce dernier investissement a également un impact significatif sur nos collègues de toute l’entreprise, en aidant à créer des outils assistés avancés pour favoriser l’amélioration continue tout au long des processus de fabrication. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, il y a vraiment un énorme potentiel pour que cette technologie avancée puisse progresser, notamment en ayant une plus grande capacité à personnaliser les pièces pour nos clients et en améliorant encore le programme d’individualisation proposé sur chaque voiture. »

Photos : Bentley